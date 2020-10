Weerbericht Breda: ‘Het weekend wordt met zo’n 18 graden zeer zacht’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 30 oktober en de komende dagen.



Bij IJsland ligt een lagedrukgebied. Het warmtefront ervan trok vanochtend met regen en motregen over Brabant. Het golvende koufront van het lagedrukgebied trekt pas in de nacht van zaterdag op zondag voorbij. Vooralsnog wordt zeer zachte en vochtige lucht aangevoerd.



Verwachting voor vrijdagmiddag

De motregen van vrijdagochtend trekt oostwaarts weg. Het is vanmiddag meestal bewolkt, maar droog. Lokaal kan de zon even doorbreken. Het is zeer zacht met maxima tot 16 graden. De zuidwestenwind is gemiddeld matig met 4 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

Een mooie start van de zaterdag met geregeld zon tussen de wolken door. Het kwik vloeit uit naar ca 18 graden. Later op de middag en in de avond meer algemene gesloten bewolking. Gaandeweg de avond gaat het regenen. Het regent ook in de nacht naar zondag. De zuidenwind is matig met 3 Beaufort.

Zondag

Voor zondag ziet het er allemaal wat nat uit. Het is bewolkt met nu en dan regen. De wind waait aardig door, matig tot vrij krachtig uit het zuiden of zuidwesten (4 of 5 Beaufort). Er zijn rukwinden tot 60 km/u. Het is wel zacht met een graad of 15.

Maandag

Het is maandag boterzacht met temperaturen tot 18 graden. Dat is bijzonder hoog voor november. Verder waait er een matige zuidwestenwind en zijn er rukwinden tot 70 km/u. Aanvankelijk wisselen zon en wolken elkaar af. Later op de dag meer en meer bewolkend. Uiteindelijk kan er wat regen vallen, afhankelijk van hoe snel het koufront zal doorkomen.



Zonsopgang- en zonsondergang tijden voor vrijdag 30 oktober 2020

Zon op: 07:31 uur

Zon onder: 17:17 uur

Daglengte: 09:46 uur



Zo was het weer donderdag 29 oktober 2020

Maximumtemperatuur: 12,1 graden

Minimumtemperatuur: 7,5 graden

Neerslag: 6,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 30 oktober 2020 om 11:00 uur