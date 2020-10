Breda zet vanaf dit weekend Corona Hosts in om winkelend publiek in goede banen te leiden

BREDA - Speciale ‘corona hosts’ gaan het winkelend publiek begeleiden in het centrum van Breda. Ze wijzen voorbijgangers op de coronamaatregelen en leiden de publieksstromen in goede banen om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Het advies blijft om in deze gedeeltelijke lockdown niet te gaan ‘funshoppen’, van boodschappen doen geen uitje te maken en om vooral ook alléén te komen. Ondanks de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven, zijn er op een gemiddelde weekenddag toch nog aardig wat mensen op de been in de binnenstad. Met de looproutes en belijningen op straat en de maatregelen die de winkeliers zelf nemen, wordt het winkelend publiek al geholpen om het shoppen op een veilige manier te laten gebeuren. De Corona hosts gaan hier nog extra in ondersteunen.

In koppels van twee

De zeven koppels van twee corona hosts, herkenbaar aan hun opvallende hesjes, worden op de drukke dagen ingezet in de binnenstad van 12:30 uur tot 16:30 uur. Zij zullen de bezoekers van de binnenstad vragen zich aan de regels te houden en ze eventueel assisteren of adviseren. Burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank zien de nieuwe corona hosts als een belangrijke aanvulling op de bestaande maatregelen in de stad. “Het is in deze tijd belangrijk om lokale ondernemers te ondersteunen en dus in onze eigen stad te blijven kopen. Een van de vele winkels bezoeken blijft dan ook mogelijk, maar moet wel op een verantwoorde manier gebeuren,” zegt wethouder Adank.

“Een overvolle binnenstad is op dit moment onwenselijk nu de besmettingscijfers nog zo hoog zijn. Daarom willen we dat de mensen die de stad bezoeken dit op een zo veilig mogelijke manier laten doen. De corona hosts gaan bezoekers attenderen op het naleven van de regels en wijzen hen er vriendelijk op als dat niet het geval is”, aldus Burgemeester Paul Depla.

De corona hosts zullen vanaf morgen door de stad lopen.