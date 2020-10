Inzamelingsactie levert 775 jassen op voor Bredase hulporganisaties

BREDA - De jassenactie van stichting Betrokken Ondernemers Breda ‘Geef een jas en verwarm een hart’ heeft 775 jassen opgeleverd. Daarmee is de actie die voor het eerst door de stichting is georganiseerd een succes te noemen. Van 12 tot en met 28 oktober 2020 werden warme dames-, heren en kinderjassen ingezameld bij werknemers van twaalf aangesloten partnerbedrijven.

Het aantal mensen in Breda die in armoede leven, neemt toe. Op 29 oktober werden de ingezamelde winterjassen gesorteerd en werden ze vervolgens uitgedeeld aan de hulporganisaties Vincentius Vereniging, stichting De Herberg, Buurtsalon, Leger des Heils, stichting Help ons helpen en stichting Annahuis. Via hen komen de jassen goed en dichtbij, in Breda terecht.

Bij twaalf Bredase bedrijven zijn van 12 tot en met woensdag 28 oktober goede, warme en schone dames-, heren- en kinderjassen door hun medewerkers gedoneerd. De jassen werden door de gevers voorzien van kaartjes met hartverwarmende, persoonlijk geschreven teksten.

Sneeuwbaleffect

“Direct nadat we de jassenactie aankondigde binnen ons partnernetwerk meldden zich spontaan en enthousiast twaalf bedrijven die jassen onder hun medewerkers wilden inzamelen. Er zijn Bredase gezinnen die onder de armoedegrens leven. Kinderen zonder warme kleren, dat gebeurt ook in deze stad. Er werden direct zelfs nieuwe jassen, truien, shawls en mutsen aangeboden! We willen dat iedereen in Breda winterproof is” zegt Lieveke Ligtenberg van Betrokken Ondernemers Breda.

“Deze actie gaat over zoveel meer dan jassen inzamelen. De jas is ook het symbool van verbindingentussen mensen. Deze actie raakt de gever én de ontvanger in het hart en dat maakt hem zo mooi. Want, in al deze jassen zit liefde van de gever die de moeite neemt om een jas te doneren en zich daarmee het lot van zijn medemens aantrekt”.

Op 29 oktober kregen de jassen een nieuwe eigenaar. Dertig bedrijfsvrijwilligers vanuit het partnernetwerk van Betrokken Ondernemers, vrijwilligers van de deelnemende bedrijven en hulporganisaties hielpen bij het sorteren van de jassen in de Uitvindfabriek. Er werden 450 damesjassen geteld, 161 herenjassen en 164 kinderjassen. Lieveke Ligtenberg: “De hulporganisaties waarmee we samenwerken staan in direct contact met de doelgroep in het kader van hun hulpverlening bij armoede in schrijnende situaties. Dikwijls krijgen zij ook hulpvragen via andere organisaties, bijvoorbeeld van maatschappelijk werkers. Soms wordt een kleine vergoeding gevraagd die dan weer ten goede komt aan andere vormen van ondersteuning.”