Politieteam Weerijs verkozen tot beste politieteam van Nederland: ‘Zo’n waardering’

BREDA - Politieteam Weerijs, met als werkgebied Breda, Etten-Leur en Zundert, is vrijdagavond door stichting Waardering Erkenning Politie (WEP) verkozen tot beste politieteam van Nederland. "Dit is echt een teamprestatie, zeker ook in een tijd met onderbezetting", aldus teamchef Jacoline Bolle.

Politieteam Weerijs heeft gisteravond de WEP Award 2019-2020 gewonnen en is daarmee het beste politieteam van Nederland. De uitreiking vond niet zoals gebruikelijk tijdens een feestelijk gala plaats, maar via een livestream. WEP-directeur Bryan Rookhuijzen reikte de beker echter wél live uit aan de enorm verraste agenten in Etten-Leur. "Dit is zo'n waardering voor ons team", reageert teamchef Jacoline Bolle. "Werkplezier, enthousiasme, creativiteit zijn belangrijk in ons team en we hebben veel voor elkaar over. Dit is echt een teamprestatie, zeker ook in een tijd met onderbezetting.”

Uit de 11 genomineerde topteams koos de jury team Weerijs als terechte winnaar. "Het team heeft laten zien een uitstekende samenwerking met ketenpartners te onderhouden, ook in de grensregio met internationale partners", legt juryvoorzitter Ton Heerts uit. "Daarnaast toont dit team een zeer creatieve aanpak van het totale veiligheidsprobleem, met name in het afpakken van crimineel vermogen." De hoge gevaarsetting en de positieve insteek van de teamleden is de jury niet ontgaan. "Het team is zeer actief in verbinding met de samenleving, ook via sociale media.”

Henk van Essen, korpschef, en Hanneke Ekelmans, lid van de korpsleiding en voormalig eenheidschef ZWB, brachten het team via een videoboodschap hun felicitaties. "Wat ik zelf heel mooi vind, was dat jullie zelf met het idee kwamen om dit jaar maar liefst één miljoen euro crimineel geld af te pakken", vertelt Van Essen. "Jullie bedachten de afpakmeter, zodat je crimineel geld letterlijk in beeld hebt. Na vijf maanden stond die meter al op 850.000 euro aan geld, auto’s, motoren of een huis."

Ook burgemeester Paul Depla laat in een tweet weten dat hij, samen met de burgemeester van Zundert en de burgemeester van Etten-Leur, trots is op 'ons' team.