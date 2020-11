Weerbericht Breda: ‘Het is ongekend zacht, de warmste 2 november ooit’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 2 november en de komende dagen

In het hele land is het vandaag uitzonderlijk zacht voor november en naar verwachting kan de warmte in grote delen van het land datum-warmterecords verbreken. In het zuidoosten kan het met meer dan 20 graden zelfs een warme dag worden, maar ook op de Wadden en langs de westkust staan records op het spel. Mogelijk wordt het zelfs officieel de warmste novemberdag ooit gemeten. Daarvoor moet het in De Bilt warmer worden dan 19,0 graden.

Lagedrukgebied

Een lagedrukgebied met centrum boven het zeegebied west van Schotland bepaalt het weerbeeld in onze streken. Ze stuurt zeer zachte en vochtige zeelucht noordwaarts. Dit gebeurt achter een warmtefront dat zondag passeerde. Later op maandag passeert haar koufront met regen en koelt het af.



Verwachting voor maandag

De nacht van zondag op maandag was ongekend warm. Het kwik zakte niet verder dan 16 graden. Dergelijke nachtminima zouden in de zomer niet misstaan. Overdag begint de dag met een droge ochtend. Het is meestal bewolkt, maar misschien piept de zon lokaal toch even door het wolkendek. Er staat een gemiddeld matige zuidwestenwind van 3 of 4 Beaufort. Wel zijn er in de nacht en ochtend rukwinden mogelijk tot 70 km/uur. Tegen en in de middag gaat het vanuit het westen regenen. De hoogste temperaturen worden reeds in de ochtend bereikt met 17 tot 18 graden, plaatselijk misschien 19 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Het is een stuk frisser als op maandag. Echter 13 graden is nog altijd respectabel begin november. De dag begint met een beetje zonneschijn, verder zijn er veel wolken en kan er in de loop van de dag wat regen vallen. De zwakke wind (2 Beaufort) draait van zuid naar west.

Woensdag

De nacht naar woensdag verloopt fris met kans op vorst aan de grond en lokaal mogelijk de eerste autoruitkrabdag. Overdag loopt de temperatuur op naar 12 graden. Verder is het droog met afwisselend zon en wolken. De wind is zwak en veranderlijk, maar heeft gaandeweg een voorkeur voor het zuidwesten.



Zonsopgang- en zonsondergang tijden voor maandag 2 november 2020

Zon op: 07:36 uur

Zon onder: 17:11 uur

Daglengte: 09:35 uur



Zo was het weer zondag 1 november 2020

Maximumtemperatuur: 17,9 graden

Minimumtemperatuur: 9,9 graden

Neerslag: 1,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld zondag 1 november 2020 om 19:00 uur