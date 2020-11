Twee auto’s flink beschadigd na botsing op de Wilhelminasingel

BREDA - Twee auto’s zijn vanochtend in botsing met elkaar geraakt op de Wilhelminasingel. Beide voertuigen liepen hierbij flinke schade op.

Op de kruising van de Wilhelminasingel met de Sint Ignatiusstraat zijn vanochtend twee auto’s op elkaar gebotst. Beide voertuigen liepen hierbij flinke schade op. Zowel ambulance als politie kwamen snel ter plaatse.

Bij de botsing was één van de auto’s hard in de zijkant van de andere auto gereden. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval.

Coronatest

De inzittende van de auto die in de zijkant geraakt werd, kwam net terug van een coronatest. De ambulancebroeders moesten zich daarom hullen in speciale kleding om het slachtoffer te helpen. De inzittende werd nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook de andere bestuurder bleef ongedeerd.



PERRY ROOVERS