Vrachtwagen geschaard op A16 bij Breda: Weg afgesloten

BREDA - Door een ongeluk is de A16 tussen knooppunt Galder en Breda dicht. Een geschaarde vrachtwagen blokkeert momenteel de weg.

Rond 11.20 uur vanochtend is er een ongeval gebeurd op de A16. Vanwege een geschaarde vrachtwagen is de A16 tussen knooppunt Galder en Breda in de richting van Rotterdam afgesloten. De vrachtwagen blokkeert momenteel het wegdek.

De ANWB laat weten dat ze druk bezig zijn om de weg weer vrij te krijgen. De brandweer is inmiddels ook ter plaatse. Ook laat de ANWB weten dat de afsluiting blijft tot en met 14:30 uur. Deze afsluiting is tussen industrieterrein Hazeldonk en de afrit Rijsbergen.

Omrijden

Omrijden kan via de zuidkant van Breda via A58, A27en A59, laat de ANWB weten. Hierdoor is er op de A58 van Tilburg richting Breda, tussen Ulvenhout en knooppunt Galder een vertraging van zo'n 20 minuten.

?? | Door een ongeluk is de #A16 richting Breda tussen knp. Galder en Breda DICHT. Een vrachtwagen staat daar geschaard op de weg. We zijn hard aan het werk om de weg weer vrij te krijgen. Richting Rotterdam? ?? pic.twitter.com/9e5nRkPOAG— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) November 2, 2020