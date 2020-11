Curio kiest voor online open dagen: ‘Toekomstige studenten kunnen 60 webinars bijwonen’

BREDA - Een studiekeuze maken is niet makkelijk. En kiezen in coronatijd zelfs nog een stukje moeilijker. Omdat Curio de deuren niet letterlijk open kan zetten voor alle toekomstige studenten, organiseert Curio de week van de online studiekeuze voor het mbo. Van 16 tot en met 19 november vinden online open dagen plaats. Toekomstige studenten hebben de mogelijkheid om 60 webinars bij te wonen. Coronaproof vanuit huis.

Tijdens de online open dagen maken mbo-studiekiezers kennis met het ruime aanbod van Curio. Voor iedere cluster, ofwel studierichting, is er een webinar te volgen. Dat wordt een interactieve live-uitzending waar ook ruimte is om vragen te stellen. Docenten en studenten delen hun kennis en ervaring om een zo goed mogelijk beeld te geven van de verschillende opleidingen. Van automonteur tot food en future. En van juridisch medewerker tot doktersassistent. Toekomstige studenten kunnen zich voor zoveel webinars inschrijven als ze willen.



Online kiezen

Omdat alleen een online open dag misschien niet genoeg is, biedt Curio een volledig online kiezen-pakket voor mbo’ers aan. Op de website kan de studiekiezer verschillende stappen doorlopen in het studiekeuzeproces. Zo kunnen ze zich oriënteren door verschillende voorlichtingen te bekijken. Digitaal door de scholen wandelen. Of live chatten met studenten. Op deze manier kunnen toekomstige studenten alsnog een goede indruk krijgen van alle opleidingen en de opleiding vinden die bij ze past.

Over Curio

Curio is de beroepsopleider van West-Brabant. Het vmbo, mbo en overig aanbod van Curio biedt opleidingen voor jong en oud.