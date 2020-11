Scholen herdenken vermoorde Franse docent Samuel Paty

BREDA - Onder andere bij Avans Hogeschool heeft de vlag maandag heel de dag halfstok gehangen. Dit ter nagedachtenis aan de vermoorde Franse docent Samuel Paty, en tegelijkertijd als statement voor de vrijheid van meningsuiting.

In heel Europa heeft het onderwijs maandag de vermoorde Franse docent Samuel Paty herdacht. Hij werd afgelopen maand vermoord in Frankrijk omdat hij in zijn lessen een cartoon van de profeet Mohammed had laten zien. Ook in Breda deden scholen mee met de herdenking. Zo hing de vlag bij Avans Hogeschool halfstok.

“Helaas constateren we dat er nog vele groeperingen én staten zijn die hen onwelgevallige meningen niet willen horen en erger nog de vertolkers daarvan vervolgen, opsluiten en zelfs vermoorden. Samuel Paty, de Franse docent die onlangs onthoofd werd, is daar het trieste symbool van geworden”, laat bestuursvoorziter Paul Rüpp in een statement weten.

“Wij mogen dat nooit accepteren en dienen dat met kracht van woorden te bestrijden. Zeker in het onderwijs waar we jongeren opleiden tot kritische burgers die kunnen reflecteren op hun vak, hun medeburgers én, heel belangrijk, op henzelf. Dat gebeurt met respect voor ieders opvattingen waarover de dialoog gevoerd moet kunnen worden. Met feiten, onderbouwde meningen, argumenten. Niet met messen, kalashnikovs of bomgordels.” Rüpp laat weten dat Avans staat voor het vrije woord en vrije discussies, waarbij zowel docenten als studenten zich veilig voelen. “Daar staan we extra bij stil.”