Restaurant de Botanist wordt omgetoverd tot heuse Christmas Shop

BREDA - Na Café Nassau en De Colonie krijgt ook De Botanist een nieuwe invulling in de coronatijd. Vanaf 6 november is het restaurant een verkooppunt in de binnenstad voor kerstbomen, kerstdecoratie en andere decembercadeaus.

De Botanist laat op Facebook weten dat het restaurant om wordt getoverd tot een heuse kerstwinkel. Er zullen kerstbomen in diverse maten variërend van 50 tot en met 200 centimeter te koop zijn. Verder zullen er kerstballen, versieringen en vele andere kerstartikelen te koop zijn. ‘’Zodat jij dé mooiste kerstboom van Breda kunt creëren in eigen stijl’’, schrijft het restaurant.

Cadeaus en delicatessen

De winkel zal vol staan met meerdere potentiële kerstcadeaus, maar ook met meerdere delicatessen als aanvulling op het kerstdiner. Dit alles zodat Bredanaars ook hun verdere kerstinkopen hier kunnen doen.

Aangescherpte maatregelen

In de persconferentie van gisteren werd aangekondigd dat de maatregelen strenger worden. Zo wordt ook afgeraden om te gaan ‘funshoppen’, maar dat houdt De Botanist niet tegen. Eigenaar Bas Remie hield rekening met aangescherpte maatregelen. ‘’De winkels hoeven echter niet dicht en mensen zullen toch hun kerstinkopen gaan doen. De opbouw van de kerstwinkel gaat dan ook verder en zal gewoon open gaan.’’

De winkel zal volledig in kerstsfeer zijn om het juiste gevoel alvast af te geven en er zal deskundig personeel aanwezig zijn om mensen van advies te voorzien. De winkel opent op 6 november en vanaf 16 november zijn de kerstbomen beschikbaar.