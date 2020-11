Aantal opnames van coronapatiënten bij Amphia stijgt naar ruim zeventig

BREDA - Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is de afgelopen dagen langzaam aan het afnemen. Maar daar merken ze bij Amphia Breda nog niets van. Afgelopen dagen is het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten verder gestegen naar 71.

Voor het weekend werden er in Amphia ziekenhuis Breda nog 61 mensen die besmet zijn met Covid-19 verzorgd. Dat aantal is afgelopen dagen verder gestegen naar 71 opnames. Van de coronapatiënten die in Amphia verzorgd worden liggen er momenteel 17 op de intensive care. De IC van Amphia heeft normaal gesproken 24 bedden en is nu opgeschaald naar 28 bedden.

De toename van het aantal opnames heeft ook invloed op de rest van het ziekenhuis. Vorige week liet een woordvoerder al weten dat het aantal planbare operaties licht werd afgeschaald. Zodra het nodig is, kan Amphia de planbare operaties onmiddellijk verder afschalen. “Dat kan heel snel worden geregeld. En we kunnen wanneer er weer meer ruimte is ook net zo snel het aantal operaties weer terug opschalen.”

Veel andere ziekenhuizen hebben vanwege de toename van het aantal opnames van coronapatiënten en het ziekteverzuim bij het personeel al veel planbare operaties moeten annuleren. Zo voert onder andere het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal de gehele maand november geen planbare operaties meer uit.

Persconferentie

Vanavond zullen premier Rutte en minister De Jonge opnieuw een persconferentie houden. Mogelijk maken zij daarin bekend dat de huidige coronaregels verder worden verscherpt om het virus verder in te perken. Zo wordt onder andere overwogen om de pretparken en bioscopen te sluiten. De persconferentie is vanavond om 19.00 uur.