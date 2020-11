Man (27) uit het niets bedreigd op Chasséveld door agressieve man met ijzeren staaf

BREDA - Een 27-jarige man uit Breda is maandagmiddag aangehouden voor een bedreiging. Hij zou op Chasséveld met een ijzeren staaf achter een man zijn aangerend.

Het slachtoffer liep rond 12.15 uur op het plein voor de bioscoop aan het Chasséveld toen hij plotseling een man met een ijzeren voorwerp in zijn hand dreigend op hem af zag komen. Het slachtoffer rende weg om aan de man te ontkomen en vluchtte de parkeergarage in. Dat bleek een slimme zet, want toen het slachtoffer de parkeergarage in rende stopte de man de achtervolging.

Ondertussen zag een agent die onderweg was naar het politiebureau aan het Chasséveld het incident gebeuren. Bij het zien van de agent gooide de man de stalen buis in de bosjes. De verdachte is zelf het politiebureau in gelopen en is daar aangehouden.

Het slachtoffer heeft aangifte van bedreiging gedaan.