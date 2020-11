Herdenking Kristallnacht dit jaar anders: Massaal klokgeluid in centrum

BREDA - De Kristallnacht wordt elk jaar herdacht op ?9 november. Ook dit jaar wordt hierbij stilgestaan door de Stichting Kristallnacht. Het klokkenluidersgilde Breda laat tussen 19:30 uur en 19:45 uur zo veel mogelijk klokken luiden op deze dag .

Eerder geplande evenementen kunnen vanwege het coronavirus niet doorgaan en dus zal er op een andere wijze aandacht aan de herdenking de Kristallnacht geschonken worden. Het Klokkenluidersgilde Breda is gevraagd om zo veel mogelijk klokken te luiden. Van 19:30 uur -19:45 uur luiden de klokken van de Grote Kerk, Begijnhof, Waalse Kerk, Stadhuis (in samen werking met de gemeente) en de Antonius kathedraal (in samenwerking met Parochie Breda Centrum).

De Kristallnacht

De Kristallnacht, ook wel ‘nacht van het gebroken glas’, was een door de nazi’s georganiseerde actie gericht tegen de Joodse bevolking in Duitsland. De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Volgens eerste verslagen werden tijdens de Kristallnacht 96 Joden op straat vermoord. Synagogen werden in brand gestoken en gesloopt. En ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Winkels en bedrijven van Joden werden vernield.

De naam Kristallnacht verwijst naar het vele glaswerk dat tijdens deze aanvallen werd vernield. Het glasgerinkel wordt tijdens deze 76e Herdenking symbolisch overstemd door klokgeluid. Het klokluiden zal, vanwege de actuele RIVM-richtlijnen, grotendeels niet handmatig maar automatisch plaatsvinden.