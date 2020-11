Careyn draagt zorgactiviteiten over aan Thebe

BREDA - Zorgorganisatie Careyn draagt per 1 december 2020 haar activiteiten in de regio Breda over aan Thebe. Careyn maakte in 2019 reeds bekend hierover in gesprek te zijn met Thebe. Het gaat hierbij om de wijkverpleging, thuisbegeleiding, dagbesteding en een hospice in de regio Breda. De ACM heeft hiervoor vandaag toestemming verleend.

Careyn wil meer focus aanbrengen in het aanbod en het werkgebied van de organisatie. Het overdragen van de zorgactiviteiten aan Thebe in de regio Breda is een van de manieren om deze focus te krijgen. Voor Thebe betekent de overname een mooie kans om de keten van zorg te versterken in de regio, en op die wijze te ondersteunen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.



Thebe versterkt zich met circa 220 nieuwe medewerkers die aan circa 1200 cliënten zorg verlenen. De jaarlijkse omzet bedraagt ongeveer 11 miljoen euro.



Visie op zorg

Thebe biedt wijkverpleging en wonen met zorg in Midden- en West-Brabant. De visies op zorg van Thebe en Careyn vloeien harmonieus in elkaar over. Beide organisaties gaan uit van kwaliteit van leven en het welbevinden van cliënten en vinden het belangrijk om naasten daarin nauw te betrekken. De zorg en diensten die Careyn en Thebe nu in de regio Breda bieden kennen veel overlap, maar vullen elkaar ook gedeeltelijk aan. Voor cliënten zal een overname dan ook nauwelijks tot verandering leiden.