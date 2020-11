Opvallende nieuwe kunstwerken keren de Grote Kerk ‘binnenstebuiten’

BREDA - Op de bouwschutting om de Grote Kerk Breda heen zijn nieuwe schilderwerken te bewonderen. Die zijn gemaakt binnen het project Kerk BinnensteBuiten. Daarbij wordt het interieur van de kerk letterlijk naar buiten gehaald met de schilderwerken. De schilderwerken zijn gemaakt door Robin Nas en Mara Piccione.

De Stichting Grote Kerk Breda voert momenteel grootschalige en langdurige restauratie- en renovatiewerkzaamheden uit aan de buitenzijde van de kooromgang van de Grote Kerk. De restauratie van de kooromgang van de kerk is in 2017 begonnen en duurt bij elkaar 10 jaar. Gedurende deze lange periode is in verband met deze werkzaamheden aan de kant van de Grote Markt een bouwschutting geplaatst. In het project Kerk BinnensteBuiten wordt de bouwschutting een platform voor hedendaagse kunstenaars, die hun indruk van de kerk in beeld vertalen.

De bouwschutting wordt voorzien van panelen die zijn geïnspireerd op de gotische ramen van de kooromgang. Voor de schilderingen op deze panelen wordt aan vier hedendaagse kunstenaars gevraagd hun creaties te inspireren op elementen uit het interieur van de Grote Kerk. Er is gekozen voor de kunstenaars: Robin Nas, Mara Piccione, Monkey Crew Bird en Nina Valkhoff.

Blind Walls Gallery

Dit project wordt in nauwe samenwerking georganiseerd met Blind Walls Gallery; hét museum op straat. Sinds 2015 werkt Blind Walls Gallery aan een nieuw stadsgezicht van Breda door de grijze en grauwe muren van de stad te hergebruiken als canvas. Internationale kunstenaars worden uitgenodigd om te werken aan een groeiende collectie muurschilderingen geïnspireerd op het verleden, heden en de toekomst van Breda. De geselecteerde kunstenaars krijgen een uitgebreide briefing toegestuurd en maken op basis daarvan hun eerste ontwerpen.

De kunstenaars

Kerk BinnensteBuiten trapt af met het werk van de uit Breda afkomstige Zenk One (Robin Nas) en Mara Picciano. Zij zouden eigenlijk hun illustraties ter plekke op de panelen vormgeven, vanwege de coronamaatregelen kon dit echter niet doorgaan. Het werk van Zenk One bestaat uit illustraties, muurschilderingen, schilderijen en grafisch ontwerp. Zijn illustraties zijn herkenbaar aan de vloeiende en ‘realistische’ lijntekeningen met een grafisch tintje, soms gecombineerd met fotorealistische elementen.

De zeefdrukken van Mara Piccione – vaak in opdracht van internationale en gerenommeerde bands- hebben al talloze concertzalen en poppodia bekleed. De krachtige vlakken die worden afgewisseld door gestileerde vormen in fleurige kleuren vormen de basis van Picciones onmiskenbare stijl. Haar werk vormt op die manier een mix tussen grafisch ontwerp en beeldende kunst waarbij ze de grenzen van medium van de zeefdruktechniek tot het uiterste opzoekt.

De schilderwerken zijn sinds 31 oktober te bewonderen.