Extra maatregelen tegen coronavirus: bioscopen en theaters dicht, avondklok dreigt

BREDA - Musea, bioscopen en theaters moeten vanaf woensdagavond 20.00 uur voor twee weken dicht. De maximale groepsgrootte voor buiten gaat van vier naar twee personen. Dat is een greep uit de nieuwe (extra) maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te stoppen. Dat hebben premier Mark Rutte en Hugo de Jonge dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

“Als we op dit moment nuchter naar de cijfers kijken, dan gaat het niet slecht maar zeker ook niet goed genoeg”, stelt minister-president Mark Rutte. “De besmettingscijfers moeten sneller naar beneden. Het is pompen of verzuipen. Die toenemende druk op ziekenhuizen, zorgt ervoor dat andere mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.”

Dat vormt voor het kabinet de aanleiding om extra maatregelen te nemen. “We moeten solidair zijn naar mensen die in de zorg werken én andere mensen die zorg nodig hebben. We willen minder bewegingen, minder samenkomsten en minder contacten en daar is dit verzwaringspakket op gericht.” De extra maatregelen zijn:

- Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijdt niet-noodzakelijke contacten. Dat betekent dus: Ga niet winkelen voor de lol en ga alleen naar de supermarkt.

- De maximale groepsgrootte voor buiten gaat van vier naar twee personen. Kom je buiten toch met meer mensen samen, dan kan je hiervoor een boete krijgen. Voor binnen geldt het dringende advies om niet meer dan twee gasten per dag te ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar zijn uitgezonderd van deze regel. Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximale groepsgrootte van 30 personen, bij huwelijken geldt een maximum van 20 personen. Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.

- De laatste maatregel is dat alle publiektoegankelijke gebouwen voor twee weken dicht moeten. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor theaters en bioscopen, maar ook voor buurthuizen, seksclubs, bioscopen, musea en monumenten, dierentuinen en pretparken. Hiervoor geldt nog een uitzondering voor de detailhandel. Zij mogen voorlopig openblijven.

- Individueel sporten gaat ook gewoon door de komende tijd, maar groepslessen gaan niet meer door.

Regionale verschillen

Volgens Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn er grote verschillen te zien in de verschillende regio’s. “Voor die regio’s waar het steeds slechter gaat, gaan we extra maatregelen klaarzetten zodat we kunnen schakelen wanneer het te erg wordt. We denken daarbij aan een avondklok, beperking van de detailhandel en een mogelijke sluiting van het voortgezet onderwijs. We houden constant vinger aan de pols, zowel waar als wanneer ze nodig zijn.”

Wintersport

Mark Rutte en Hugo de Jonge gaven tijdens de persconferentie ook aan dat het reisadvies naar het buitenland wordt aangepast. “We roepen iedereen op: Blijf zoveel mogelijk thuis. We willen niet dat mensen die nu naar het buitenland op vakantie gaan, straks het virus weer mee gaan nemen naar Nederland. Daarom roepen wij op: reis tot half januari niet naar het buitenland, tenzij het echt noodzakelijk is.” Daarmee wordt voor veel mensen een streep gezet door hun wintersportvakantie.

Terug naar gedeeltelijke lockdown

De extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 4 november om 22.00 uur. “Na de twee weken met dit verzwaringspakket gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van nu. Die gaat in ieder geval tot midden december duren. Dat is een moeilijke boodschap naar de horeca, evenementenbranche en de sport, maar het is nodig om het virus onder de duim te houden.” Vanaf 19 november gaan we dus terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.