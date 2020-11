Dit zijn de eisen die Breda stelt aan de ontwikkeling van de Koepel

BREDA - “Het Koepelcomplex moet een innovatieve hotspot worden met veel groen en open en bereikbaar voor iedereen”, dat is de wens van het college van burgemeester en wethouders voor de toekomst van het complex. Zij vindt dat de ontwikkeling recht moet doen aan de historie van het complex met de beeldbepalende Koepel als iconisch middelpunt.

Dat is te lezen in de Nota van Uitgangspunten die het college heeft vastgesteld. In deze nota staan de ambities, randvoorwaarden en eisen van Breda voor de invulling van dit unieke complex. Het college legt de nota nu aan de gemeenteraad voor. “Uiteraard moet de ontwikkeling voldoen aan de modernste eisen van duurzaamheid, mobiliteit en digitalisering.”

‘Uniek plan’

Wethouder Paul de Beer van Stedelijke Ontwikkeling vertelt dat Breda met deze nota de focus legt op stedelijke topkwaliteit gecombineerd met maatschappelijke waarde. “We geven ‘De Koepel’ terug aan de stad. De kwaliteit van de invulling en het zorgvuldig omgaan met het monument zijn bepalend voor medewerking van de gemeente aan een herontwikkelingsplan.” Daarom moet het plan volgens hem uniek zijn en iets toevoegen aan de stad. De eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, gaat het Koepelcomplex in 2021 verkopen. “Geïnteresseerde partijen weten met deze nota wat Breda belangrijk vindt. Ik hoop op bijzondere plannen waarmee we samen aan de toekomst van onze mooie stad kunnen werken”.

Speerpunten

De Nota van Uitgangspunten is tot stand gekomen na consultatie in de stad via een online enquête en een spel: Play the Koepel. De enquête is door 951 mensen ingevuld en ruim 60 mensen deden mee aan het spel. Er wilden er 300 meedoen maar vanwege Corona kon dat helaas niet. Ook hebben 250 jongeren via een spelvorm gebouwd aan een invulling van het complex. Speerpunten waren voor jong en oud: het historische karakter van het Koepelcomplex, nieuw groen, en openheid van het terrein. Duurzaamheid werd vooral door jongeren benadrukt. Uit het spel met de volwassenen kwamen drie duidelijke basisideeën naar voren: de Koepel bereikbaar voor iedereen (ook wat betreft wonen), als internationale trekker en als innovatieve hotspot. De resultaten van de consultaties zijn verwerkt in deze Nota van Uitgangspunten. Het verslag van de consultatie en de volledige nota zijn gepubliceerd op www.planbreda.nl/koepel. Het college legt de nota nu voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Marktconsultatie

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een marktconsultatie laten houden door bureau Fakton. Daar hebben acht partijen aan meegedaan. De marktpartijen gaven volgens de gemeente aan dat het van belang is een goede partner te selecteren voor de langere termijn. “Gevoel bij de lokale context, ervaring met binnenstedelijke en monumentale herontwikkeling en financiële draagkracht zijn belangrijke aspecten waaraan de koper moet voldoen. Het is belangrijk dat de winnaar ook een realistisch plan heeft.”

Deze nota wordt na besluitvorming door de gemeenteraad door het Rijksvastgoedbedrijf op www.biedboek.nl gezet zodat geïnteresseerde partijen zich kunnen aanbieden als koper.