Nieuwe Blind Wall bij de Foodhall is een ode aan de Casino bioscoop

BREDA - Bank 15 en Blind Walls Gallery zijn een samenwerking aangegaan. Door deze samenwerking krijgen jonge talenten uit Breda de kans om een ‘Blind Wall te maken in de stad. De eerste is net klaar en is gemaakt op een muur bij FoodHall Breda, waar vroeger de Casino bioscoop was gevestigd. Het verhaal achter de muurschildering is dan ook geïnspireerd op de oude bioscoop. Bredanaar Babette Bakermans heeft de muur gecreëerd.

Het eerste Bredase talent dat vanuit de samenwerking tussen Bank 15 en Blind Walls Gallery een kans heeft gekregen om een Blind Wall te maken is Babette Bakermans. “BANK15 vroeg mij of ik voor het eerste project binnen de samenwerking een eigen muur wilde creëren. Het is de eerste keer dat ik mijn design zo groot ergens neerzet. Het was erg spannend en heel leerzaam. Ik hoop met deze ervaring het nog vaker te mogen doen. Ik ben dan ook enorm dankbaar dat ik deze kans heb gekregen. Daarnaast ben ik ook erg benieuwd wat de stad vindt van mijn ‘Blind Wall’.”

De Blind Wall

De eerste “Blind Wall’ van BANK15 en Blind Walls Gallery is te zien op een buitenmuur waar nu FoodHall Breda gevestigd is. Vroeger zat hier de iconische Casino bioscoop. Om de geschiedenis te vertalen naar een kunstwerk is Babette gedoken in de historie van de locatie. Tijdens de voorbereidingen voor de herontwikkeling van bioscoop naar foodhall kwam een decennia-oud achtergronddoek tevoorschijn. Dit doek is gebruikt als inspiratie voor de muurschildering die Babette Bakermans heeft gecreëerd. Ze heeft hier haar eigen draai aan gegeven en elementen van de bioscoop terug laten komen.

Tijdens het zoeken naar verhalen van vroeger stuitte Babette op een oude foto van Yvonne van Duuren. Zij werkte 34 jaar in de bioscoop. Babette wist Van Duuren op te sporen en interviewde haar. Van Duuren is rechts op de muurschildering te zien. “Ik heb bijzondere gesprekken gehad tijdens mijn onderzoek, onder andere met Yvonne’’, aldus Babette. ‘’Zij vertelde me hoe de bezoekers altijd ontzettend geïntrigeerd waren door het licht wat van de oude projector af kwam, het begon voor mij allemaal te leven.”



De officiële opening volgt nog, maar mensen die alvast willen kijken kunnen zich melden bij de ingang van FoodHall Breda Zo kan er rekening worden gehouden met de maatregelen.



