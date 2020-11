Raad van State veegt bezwaren tegen de drie windmolens bij knooppunt Galder van tafel

BREDA / GALDER - Het plan voor het bouwen van drie windmolens rond knooppunt Galder aan de A16 bij Breda biedt genoeg bescherming voor kwetsbare diersoorten zoals de kleine dwergvleermuis. Dat stelt de Raad van Staat in reactie op het beroep van bewoners en natuurverenigingen rond knooppunt Galder. De windmolens bij Galder maken deel uit van Energie A16 met in totaal 28 molens in vier gemeenten.

De Raad van State moet nog uitspraak doen over het totale inpassingplan windmolenpark Energie A16 voordat met de aanleg gestart kan worden. Deze uitspraak wordt begin 2021 verwacht.

Voor de vergunningen voor de bouw van de windmolens heeft de provincie een ontheffing nodig van de wet Natuurbescherming. Aan die ontheffing worden eisen gesteld zodat er goede maatregelen worden genomen om bijvoorbeeld kwetsbare diersoorten te beschermen. De bezwaarmakers ging in beroep tegen deze ontheffing maar de Raad van State oordeelde dat enkele bezwaarmakers geen partij zijn in deze zaak en dat verder het bezwaar tegen de verlening van de vergunning wet Natuurbescherming ongegrond is.

Energie A16: 28 windmolens

De ontheffing vormt onderdeel van het plan naast A16 dat gaat over in totaal 28 windmolens in verschillende clusters in de A16-zone. Namelijk Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk. De windmolens worden ontwikkeld door verschillende energiebedrijven en energiecollectieven. Ze wekken samen 100MW aan energie op, dat betekent stroom voor 100.000 huishoudens. Het plan is belangrijk voor de provincie om de klimaatdoelstelling te halen om 50 procent van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en zelfs 100 procent in 2050.

Het proces voor de aanleg van de windmolens is gestart in september 2016, in september 2018 is het inpassingplan Energie A16 vastgesteld door Provinciale Staten. Provincie, de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert, omwonenden en bedrijven zijn vanaf het begin actief betrokken. Dit gebeurde via informatieavonden op locatie, windsafari’s en diverse excursies. Uit dit proces is onder meer duidelijk naar voren gekomen dat geluid het belangrijkste punt is voor de omwonenden en daarmee is bij de inpassing dan ook rekening gehouden.