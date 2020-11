Bredase speelhallen en musea sluiten de deuren, maar sauna’s mogen open blijven

BREDA - De aangescherpte coronamaatregelen die premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond hebben toegelicht gaan vanavond om 22.00 uur in. Dat betekent dat onder andere Stedelijk Museum Breda en Chassé Theater de deuren moet sluiten. Vandaag is er bovendien meer duidelijkheid gekomen over de gebouwen die nog niet expliciet genoemd waren. Zo moeten ook speelhallen dicht. Sauna’s daarin tegen hebben ‘geluk’, zij mogen open blijven.

Dinsdagavond hebben premier Rutte en minister De Jongen nieuwe maatregelen aangekondigd. Eén daarvan is dat alle publiektoegankelijke gebouwen voor twee weken dicht moeten. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor theaters en bioscopen, maar ook voor buurthuizen, bioscopen en musea.

Onder andere Stedelijk Museum Breda moet dus de deuren sluiten. “We ondersteunen alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, legt algemeen directeur Dingeman Kuilman uit. “Als het nodig is om reisbewegingen en contacten te beperken, dan is het logisch dat ook de musea daaraan een bijdrage leveren. Binnen ons museum is de veiligheid overigens zeer goed gewaarborgd. Niet alleen door de drukte te beperken en hygiënemaatregelen, maar ook door de hoogwaardige klimaatinstallatie.” Ook het Chassé Theater kan niet anders dan de voorstellingen en filmvertoningen stopzetten. “Natuurlijk vinden wij dat heel jammer maar de maatregelen zijn noodzakelijk”, laat een woordvoerder. Tot 22.00 uur vanavond zal het Chassé Theater nog wel geopend zijn voor de laatste vertoningen en voorstellingen.

Onduidelijkheid

Voor andere bedrijven en gebouwen zorgde de persconferentie voor onduidelijkheid. Zo werd er op Rijksoverheid.nl niks geschreven over speelhallen of sauna’s. Daar is vandaag wél duidelijkheid over gekomen. Speelhallen moeten net als musea en pretparken twee weken gedwongen dicht. Dat betekent dat in Breda Gamestate en Ted’s Arcade dus dichtmoeten. Sauna’s kregen juist positief nieuws. Zij vallen onder de uitzonderingen, net zoals bijvoorbeeld de sportscholen. Het grote SpaOne, op de grens tussen Oosterhout en Breda, is daar blij mee. Zij mogen de komende twee weken dus ‘gewoon’ open blijven.