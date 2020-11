Bredase Kyëlla worstelt al jaren met mentale gezondheid en hoopt op hulphond via crowdfundactie

BREDA - De Bredase Kyëlla (19) heeft een heftige tijd achter de rug. Al jaren worstelt ze met haar mentale gesteldheid en zat ze in meerdere klinieken. Een hulphond zou haar nu verder moeten helpen. Maar zo’n hulphond is erg duur. Daarom stelde Kyëlla zich kwetsbaar op: Ze deelde haar verhaal online en zette een crowdfundactie op.

Sinds een aantal jaar worstelt Kyëlla met haar mentale gezondheid. ‘’Ik heb veel gevoelens van angst en heb last van paniekaanvallen’’, vertelt Kyëlla. ‘’Het kwam eigenlijk uit het niets. Ik heb nooit last gehad van wat voor problemen dan ook, maar rond de periode dat ik naar de brugklas ging kwam dit ineens.’’ Een aanleiding hiervoor kan Kyëlla niet aanwijzen. ‘’Nee, eigenlijk niet, het is niet zo dat er op dat moment iets gebeurde in mijn leven waar deze klachten vandaan kwamen.’’

Trajecten

Kyëlla vertelt dat ze van de ene naar de andere kliniek ging. ‘’Ik heb in meerder klinieken gezeten en ook veel specialisten gezien en gesproken. In augustus 2019 belandde ik uiteindelijk bij GGZ Breburg. Hier kreeg ik meerdere diagnoses die niet rooskleurig waren. Eind 2019 kwam de diagnose ‘autisme’ naar voren, wat voor mij wel een hoop verklaarde.’’

Kyëlla geeft aan dat ze in de klinieken wel goede stappen heeft gezet. ‘’Ik heb bijvoorbeeld zes maanden in een behandelkliniek gezeten waar ik enorme stappen vooruit heb gezet. Maar als ik dan vervolgens weer thuiskwam ging het weer bergafwaarts. Hierna volgden veel crisisopnames.’’

De coronacrisis maakt het er voor Kyëlla niet makkelijker op. ‘’Door mijn mentale gesteldheid voelde ik me al best eenzaam. En met alle maatregelen omtrent het coronavirus wordt dit alleen maar erger.’’

Hulphond

Kyëlla vertelt dat het eenzaam voelen in combinatie met de vele opnames en het in- en uit klinieken gaan haar ook motiveerde iets te doen. ‘’Ik ben naar andere opties gaan kijken en toen vond ik de stichting hulphonden. Ik ben dit gaan onderzoeken en wilde dit een kans geven. Ik denk zelf dat een hulphond mij namelijk enorm kan helpen.’’ Stichting hulphond zet honden in als een soort co-therapeut bij diverse mentale problemen. Dieren hebben geen vooroordelen en voelen dingen op intuïtie aan. Ook voelen dieren aan wanneer er iets mis zit en kunnen zij helpen om iemand weer rustig te krijgen, zo is de stichting van mening.

Kyëlla gelooft in ieder geval dat het haar verder kan helpen om de weg naar buiten weer te vinden. ‘’Een hulphond kan voor mij aangeven wanneer mijn spanning begint op te lopen, wanneer ik overprikkelt raak en kan me uit herbelevingen en paniekaanvallen halen.’’ Daarnaast kan zo’n hulphond haar helpen naar buiten te gaan, iets wat Kyëlla ook erg moeilijk vindt. ‘’ We zouden het stukje reizen met het OV kunnen oppakken, want dit is iets wat voor mij erg overweldigend is. Bepaalde dingen zouden ook gemakkelijker gaan met een maatje, omdat ik deze dingen niet zelf kan of durf vanwege traumatische ervaringen.’’

Tekst gaat door onder de afbeelding



Kyëlla Weegenaar - Kyëlla’s potentiële hulphondje Chester

Crowdfunding

De kosten voor een pup en de opleiding zijn erg hoog. Vanwege haar mentale problemen gaat Kyëlla niet naar school, heeft ze geen werk en ook geen uitkering. Ze heeft dus helemaal geen inkomsten. Daarom zette ze een crowdfundactie op waar mensen haar kunnen helpen het benodigde bedrag op te halen. ‘’Dit was wel een flinke stap, want je zet toch heel je verhaal online. Mijn ouders waren het er in eerste instantie dan ook niet mee eens.’’ Uiteindelijk gingen ook haar ouders overstag en zagen ze in dat het weleens kon helpen. De reacties op Kyëlla’s durf zijn in haar directe omgeving ook zeer positief.

Kyëlla heeft tot slot nog een boodschap voor mensen die een vergelijkbare situatie zitten. ‘’Blijf er niet te lang mee rondlopen en bel naar 113 als je vervelende gedachtes of mentale ongemakken hebt. Ga de strijd aan, het kan alleen maar beter worden.’’