Plan voor 40 appartementen op Boerenbondlocatie Prinsenbeek: ‘Maximaal én duurzaam wooncomfort’

PRINSENBEEK - Tussen de Valdijk en Havendijk in Prinsenbeek realiseert Ontwikkelmaatschappij Haval VOF het plan ‘Tussendijcks’. Het plan bestaat uit zo’n 40 koop- én huurappartementen.

Op de hoek van de Valdijk en de Havendijk, de locatie van de Boerenbond, worden 40 koop en huurappartementen gerealiseerd. In het ontwerp van de appartementen is veel aandacht besteed aan de juiste architectuur in combinatie met maximaal wooncomfort. Daarom zijn er meerdere typen appartementen met een functionele indeling. Daarnaast worden er aan de toekomstige bewoners diverse opties aangeboden om de woning op maat te maken. Het is de bedoeling dat het gebouw duurzaam gerealiseerd word en zo toekomst bestendig is. Er worden warmtepompen en zonnepanelen toepast. Ook komt er een auto ter beschikking, die de bewoners kunnen delen.

Het plan ‘Tussendijcks’ voldoet momenteel echter nog niet aan het geldende bestemmingsplan. Daarom is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan en het bijbehorende ontwerp voor de omgevingsvergunning van de appartementen ligt van 27 oktober tot 7 december ter inzage.

Op 18 april 2019 is in Café Marktzicht een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden en geïnteresseerden. Op deze avond zijn de conceptplannen gerealiseerd. Afgelopen vrijdag is er een digitale presentatie en vragenuur geweest. De appartementen zijn nog niet in de verkoop. Het is nog niet duidelijk wanneer ze wel in de verkoop gaan.

Bekijk hier het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning.