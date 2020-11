Zo viert Stichting Kielegat 11-11: ‘Dit carnavalsseizoen moeten we extra creatief zijn’

BREDA - Het ziet er somber uit wat betreft het carnaval voor 2021. Stichting Kielegat laat het er echter niet bij zitten en is vanaf de eerste coronabesmetting al bezig met plannen. Kielegat heeft de plannen klaarliggen en als het moet wordt hier in geschakeld. Maar eerst wordt het carnavalsseizoen vandaag, op de elfde van de elfde, afgetrapt met een online quiz.

Stichting Kielegat was er dit jaar vroeg bij met overleggen voor het carnaval. Vanwege het coronavirus moest dit wel. Het is continu bijschakelen, zo vertelt voorzitter Luciën Verhoef. ‘’We hebben eigenlijk ons eigen routekaartje gemaakt van wat wel en niet kan. Vooralsnog zal er veel online zijn, maar we hebben dus plannen klaarliggen voor meerdere scenario’s. Nu kan er eigenlijk niets fysieks, maar mocht dit nog veranderen dan kunnen wij meteen schakelen en overleggen met de horeca.’’

Lastig plannen

Luciën vertelt dat het ook wel lastig is dingen te plannen, ondanks dat ze de zaken goed op orde lijken te hebben. ‘’Het is wel moeilijk omdat de maatregelen al meermaals zijn veranderd. Je gaat in principe van een gewone en grote carnaval naar een carnaval met beperkt publiek. Dit hebben wij dan met horecazaken ook weer overlegd en dan moet de horeca ineens weer dicht.’’ Zo moet je wel creatief zijn en steeds schakelen vertelt Luciën.

Ondanks alles wil Stichting Kielegat sowieso iets blijven doen om toch de sfeer onder de mensen te blijven brengen. ‘’In een stad als Breda hoort gewoon carnaval, op wat voor manier dan ook. In het vervelendste scenario wordt het dus online, maar we gaan er wat moois van maken. Ook zullen we gaan kijken naar de aankleding van de stad. Niet om dus mensen te lokken, maar wel om toch de sfeer neer te zetten.’’

Quiz

Het carnavalsseizoen wordt vanavond om 19:30 uur afgetrapt met een online quiz om mensen vast in de stemming te brengen. ‘’Misschien levert dit wel mooie filmpjes op van polonaises met twee mensen in de huiskamer’’, zegt Luciën. ‘’De avond zal vol zitten met activiteiten zoals de quiz zelf, maar ook opdrachten, ludieke humor en optredens. Allemaal in een Carnavaleske stijl. Mensen kunnen de uitzending live volgen via BredaNU en is voor zowel jong als oud.’’ Deelname aan de quiz is gratis. Teams bestaat uit maximaal 4 teamleden. De winnaar zal vanavond rond 22.30 uur bekend worden gemaakt.