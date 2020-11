Nieuwe Veste heeft deuren gesloten, maar dankzij afhaalpunt blijft boeken lenen mogelijk

BREDA - De Nieuwe Veste heeft de deuren gesloten. Sinds donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november moet de Nieuwe Veste vanwege de aangescherpte coronaregels de deuren dicht houden. Toch blijft het lenen van boeken mogelijk, benadrukt de Nieuwe Veste. De afhaalservice blijft beschikbaar.

Dinsdagavond maakte premier Rutte bekend dat de coronamaatregelen per woensdag 4 november om 22.00 werden aangescherpt. Alle voor publiek toegankelijke locaties moeten voor twee weken dicht. Dat geldt naast musea en bibliotheken ook voor speelhallen, pretparken, bioscopen en theaters. Er zijn slechts enkele uitzonderingen, zoals het individueel sporten in een sportschool en sauna’s.

Afhaalservice

Vanwege de tijdelijke verzwaring van de coronamaatregelen is ook de Nieuwe Veste van donderdag 5 tot en met woensdag 18 november gesloten. Dit betekent dat alle fysieke lessen en cursussen bij de Nieuwe Veste stoppen. Deze vervallen lessen worden wel in de loop van het cursusjaar ingehaald. Ook alle activiteiten en evenementen, zowel fysiek als via livestream, worden afgelast of uitgesteld. De bibliotheek is dus gesloten voor publiek, maar de afhaalservice blijft bestaan. Boeken kunnen via de website van de Nieuwe Veste besteld worden en middels afspraak afgehaald en teruggebracht worden in alle vestigingen. De afhaalservice is van maandag tot en met zaterdag tussen 13.00 en 17.00 geopend.