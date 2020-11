Foute kersttruienwinkel in Café Nassau geopend: ‘Gat in de markt dat wij graag opvullen’

BREDA - Foute kersttrui-liefhebbers konden vanochtend hun hart ophalen. Café Nassau opende namelijk de deuren van hun pop-up kerststore.

Café Nassau is in 2020 al ruim een halfjaar dicht vanwege de coronamaatregelen. Net als veel andere horecagelegenheden is dit financieel voelbaar. Daarom besloot eigenaar Farid Bicane met zijn medewerkers het café om te toveren naar een foute kersttruienwinkel. Ook is de winkel voorzien van kerstversieringen en verlichting om alvast volop in de sfeer te komen. Vandaag werd de winkel geopend door Bicane en nachtburgemeester Ralph Behouden.

Het idee

Het is een lastige tijd geweest voor Bicane. In deze tijd wordt veel gevraagd van horeca-eigenaren, vooral op het creatieve vlak. Maar een café ombouwen tot foute kersttruienwinkel is iets wat je niet snel ziet. ‘’We moeten natuurlijk iets doen in deze tijd om omzet te draaien’’, aldus Bicane. ‘’Daarom zijn we gaan denken wat dat ‘iets’ dan is.”?

We kruipen stilletjes aan naar het einde van het jaar en de winkels liggen weer vol diverse kerstspullen. ‘’De ‘foute’ kersttrui hoort daar ook bij’’, zegt Bicane. ‘’Maar er zijn maar weinig fysieke winkels die zich echt richten op dit item. Wij zagen het dus als een gat in de markt dat wij nu mooi kunnen opvullen.’’

Toekomst

Het café is volop bezig om een webshop op te zetten. Want naast de truien zijn er binnenkort ook kerstbomen te koop. ‘’Deze kunnen mensen dan online bestellen en dan komen wij ze thuisbrengen’’, aldus Bicane. ‘’Tot nu toe hebben we alleen maar positieve en leuke reacties gehad. Misschien dat we in de toekomst de webshop wel kunnen behouden. Als het café weer open kan kunnen we natuurlijk niet deze winkelopstelling handhaven. Maar wellicht dat wanneer het goed loopt we een webshop kunen houden naast het café.’’ Maar dat is een verhaal voor de toekomst laat Bicane weten. ‘’Laten we eerst onze voorraad kersttruien maar verkopen, dan zien we hierna wel hoe we er voorstaan.’’