De Beren verrast personeel Amphia met 1500 gratis gerechten: ‘Zij zijn dé helden van het moment’

BREDA - Het personeel van het Amphia ziekenhuis in Breda is woensdag verrast. Om de harde werkers een een hart onder de riem te steken deelde horecaformule De Beren gratis gerechten uit. “Het gaat om dé helden van dit moment.”

Eerder werd het personeel van Amphia al in het zonnetje gezet. Zo plaatsten NAC-supporters aan het begin van de crisis een giga spandoek op het pand van het ziekenhuis. Ook kleurden twee motorrijders een enorm hart op de stoep voor Amphia.

Nu was het aan horecaformule De Beren om flink uit te pakken. “Ons personeel is niet gewend om lang stil te zitten en mist hetgeen waar De Beren voor staat: gasten verwelkomen en verblijden met De Beren gerechten”, vertelt directeur Melvin van der Wielen. “Nu onze restaurants gesloten zijn, zitten onze medewerkers niet bij de pakken neer en bedenken ze verschillende initiatieven. Zo kwamen ze zelf met het idee om ziekenhuispersoneel in het zonnetje te zetten met een gratis personeelsmaaltijd vanuit onze foodtruck. Het gaat om dé helden van dit moment, dus een paar Heldensokken mochten natuurlijk niet aan deze actie ontbreken!”



De foodtruck reed vanuit Rotterdam naar Breda om alle 1500 medewerkers van het Amphia Ziekenhuis te verrassen met gerechten uit de foodtruck. Het uitdelen van de gerechten gebeurde in shifts en was daardoor coronaproof. Daarnaast ontvingen alle medewerkers de bekende Heldensokken van De Beren, die zij met trots kunnen dragen.