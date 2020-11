Bredase William van Olst genomineerd voor titel ‘Beveiliger van het Jaar’

BREDA - Er zijn nog drie kandidaten in de race voor de V-factor, een prijs voor de beste beveiliger van 2020. Eén van de genomineerden is de Bredase William van Olst. Hij staat zelf niet zo graag in de schijnwerpers, maar kan wel waarderen dat zijn team hem genomineerd heeft.

William werd opgegeven door zijn team. Kandidaten worden namelijk aangedragen, maar voor William hoeft de aandacht niet zo nodig. ‘’Ik ben niet het type persoon dat graag in de schijnwerpers staat. Toch kan ik deze actie van mijn team wel erg waarderen, het is toch een stukje waardering. Nu ik één van de slechts drie overgebleven personen ben moet ik ook wel zeggen dat ik dat hartstikke gaaf vind.’’

Werk bij Trigion

William is werkzaam bij beveiligingsbedrijf Trigion en dat bevalt goed. ‘’Voor mij is iedere dag anders’’, zegt William. ‘’Ik ben daar teamleider en stuur 23 man aan. Eigenlijk ben ik de hele dag mensen aan het helpen en eventuele problemen aan het oplossen. Maar ieder probleem is anders en dat maakt het divers.’’

Tijdens zijn werkzaamheden maakt William ook weleens spannende dingen mee, maar daar kan hij niet te veel over loslaten. ‘’We hebben weleens wat insluitingen gehad, maar daar kan ik niet te veel over vertellen. Het waren in ieder geval spannende situaties en de truc is dan om je hoofd koel te houden. Dit lukt altijd wel samen met het team, ik ben dan ook trots op iedereen die van het team deel uitmaakt.’’

Het vak bewaker

William vind het mooi dat de V-factor door de beveiligingsbranche in het leven geroepen is. ‘’Het beroep van beveiliger wordt daardoor in een positief daglicht gezet. Zeker in het tijdperk van nu waar veiligheid een grote rol speelt in de samenleving. De beveiligingsbranche laat op deze manier waardering zien aan de beveiligers in de praktijk. De beveiligers die genomineerd zijn voor de V-factor kunnen op hun beurt aan anderen weer laten zien hoe veelzijdig en dynamisch het beroep van een beveiliger is. Iets waar ik als beveiliger trots op ben.’’

De uitreiking is op 18 november.