D66 Breda: ‘Maak agrariërs in buitengebied weerbaarder tegen ondermijning’

BREDA - D66 wil dat er meer steun komt voor agrariërs in het buitengebied van de gemeente Breda. De partij staat voor een leefbaar platteland waarbij ondermijning geen kans krijgt. D66 is dan ook erg geschrokken van de grote drugsvondst die laatst werd gedaan in een schuur aan de Sprundelsebaan.

“Op donderdagmiddag 29 oktober vernamen wij dat er bij een verhuurde schuur op het platteland van Breda een grote hoeveelheid dodelijke chemische stoffen is aangetroffen”, laat de Bredase fractie van D66 weten in een brief. “Wij zijn hiervan geschrokken en hopen dat de ingezette weg met de VAB-aanpak ook in het buitengebied zijn vruchten afwerpt.” De partij staat voor een leefbaar platteland waarbij ondermijning geen kans krijgt.

Wat D66 betreft moet er nog meer ingezet worden op de preventieve kant en de ondersteuning van bewoners in het buitengebied. “Zij moeten zich gesterkt voelen om dergelijke gevallen te melden.”

Bart Lauwen, burgerraadslid van D66, vraag het college welke acties er afgelopen jaar zijn ondernomen om ondermijning op het platteland tegen te gaan. Hij wilt weten wat het college eraan doet om te zorgen dat boeren weerbaarder worden.