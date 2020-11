Ballast Nedam Zuid opent vestiging in oud- Sprangerspand aan Nijverheidssingel

BREDA - Ballast Nedam Zuid heeft een nieuwe vestiging in Breda. Het bouwbedrijf komt in het pand waar voorheen Sprangers gevestigd was. Sprangers ging in juli jl. na ruim 200 jaar failliet.

Ballast Nedam Zuid is geen onbekende naam in Breda. Het bouwbedrijf heeft namelijk projecten als het Stadskantoor, het NAC-stadion, de OV-terminal en de renovatie en uitbreiding van winkelcentrum Hoge Vucht gerealiseerd. Daarnaast was Ballast Nedam Zuid (mede) verantwoordelijk voor de nieuwbouw van de zwembaden Sonsbeeckpark en De Wisselaar, gebouwen voor Avans Hogeschool, de renovatie van het verzorgingshuis Ruitersbos en diverse woningbouwprojecten.

“We zien een toenemende vraag in de markt naar woningen en utiliteitsgebouwen in de regio Breda. Steeds meer mensen trekken naar de stad, om er te studeren, te wonen, te werken en te recreëren. Deze ontwikkelingen hebben tot het besluit geleid ook in Breda een kantoor te openen”, laat Jack Koch, Directeur Ballast Nedam Zuid weten. De uitbreiding in Noord-Brabant komt bovenop de al bestaande kantoren in Eindhoven, Helmond en Den Bosch.

“Het is eigenlijk een vanzelfsprekende keuze, als je kijkt naar de stedelijke ontwikkeling van onze stad. We gebruiken onze unieke ligging en onze kracht als internationaal knooppunt en willen een flinke sprong voorwaarts maken”, laat Wethouder Paul de Beer weten. “Hierbij maken we gebruik van de grote hoeveelheid beschikbare ruimte in de directe nabijheid van het station, van de stad en ons unieke historische stadshart. Dit doen we uiteraard allemaal niet alleen, maar in goede samenwerking met de ons omliggende gemeenten, de provincie en het Rijk. Kwaliteit en het realiseren van onze groene ambities staan daarbij op de eerste plaats. Er is de komende jaren dus genoeg te doen in onze mooie stad.”