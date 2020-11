Gemeente wil 600 nieuwe woningen bouwen in Teteringen

TETERINGEN - De gemeente onderzoekt samen met Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling b.v. en BPD of het haalbaar is om Woonakker te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat er 600 woningen komen in een mix van sociale huur, middelduur, vrije sector en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).



De gemeente en marktpartijen sluiten op korte termijn een intentieovereenkomst. In het derde kwartaal van 2021 moet het onderzoek klaar zijn en inzicht geven of het plan voor Woonakker haalbaar en wenselijk is. Woonakker is het gebied tussen de Mortelweg, Heistraat, Hoeveneind en Bolderweg. “Deze locatie is al heel wat jaren in beeld als toekomstige bouwlocatie. Mooi dat we nu met marktpartijen dit verder oppakken. We weten dat veel ouderen en jonge mensen in Teteringen willen blijven wonen. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan woningen voor senioren en starters groot is. Woonakker biedt een mooie kans om hier iets passends te creëren”, aldus Daan Quaars wethouder bouwen en wonen.



Gemeente Breda en de marktpartijen zijn gezamenlijk eigenaar van de grond in het gebied. Bij het uitwerken van de plannen wordt een woningcorporatie betrokken om ook sociale huurwoningen in het programma op te nemen. Naast het in beeld brengen van het uiteindelijke woningbouwprogramma zijn onder andere de verkeersafwikkeling, de ecologische inpassing en duurzaamheid belangrijke thema’s om te onderzoeken. Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld.