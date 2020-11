Deel twee online van video waarin Tim Hofman ‘boze’ Lorenzo helpt

BREDA - Tim Hofman schiet met zijn YouTube serie BOOS de Bredase Lorenzo te hulp. Vorige week was te zien hoe Lorenzo op het stadion in Breda in de problemen kwam nadat hij in de hal skatete. Vandaag vanaf 16.00 uur was het tweede, én laatste deel, te zien.

In het filmpje van vorige week was Lorenzo te zien. Hij kwam al skatend het station van Breda binnen. Een NS-medewerker vroeg hem te stoppen met skaten. Lorenzo zou dit niet gehoord hebben, maar de medewerker van de NS waarschuwde hem nog een aantal keer. Uiteindelijk liep dit voorval uit de hand. Lorenzo werd gearresteerd en kreeg meerdere boetes. Spullen van Lorenzo werden beschadigd en de Bredanaar heeft nog steeds last van zijn schouder.

Communicatie

In het filmpje van vandaag is te zien dat de communicatie met NS lastig verliep. Lorenzo wilde namelijk beelden van de NS zien en meekrijgen zodat er een goed beeld geschetst kon worden. NS verklaarde eerder dit goed te vinden.

Aan Lorenzo werd gevraagd een formulier in te vullen om dit te regelen. Dit deed hij nog dezelfde dag, maar hij hierna hoorde hij steeds niets van de NS. Meerdere keren vroeg hij woordvoerder de NS, Erik Kroeze om een reactie. Volgens BOOS en Lorenzo liet Erik weten dat het goed zou komen, maar bleef hij steeds onduidelijk over de beelden. Mensen op de beelden zouden volgens Erik nog onherkenbaar gemaakt moeten worden wegens de privacywetgeving.

Ruzie bij de NS

Kort voor het gesprek dat zou plaatsvinden tussen NS, BOOS en Lorenzo, liet woordvoerder Kroeze weten dat BOOS niet meer welkom was. Ook mocht Lorenzo de beelden niet meer meenemen. NS zou de Bredanaar niet vertrouwen met de beelden. Lorenzo plaatste namelijk al eerder beelden online en dit zou volgens NS zorgen voor juridische problemen.

Uiteindelijk lijdt deze mededeling voor veel verwijten over en weer, maar komt niemand hiermee verder. Kroeze geeft aan dat ze de beelden in ieder geval niet mee kunnen geven en dat er een advocaat ingeschakeld moet worden als Lorenzo dit toch wil.

Rechtszaal

Omdat Lorenzo de beelden niet mag meenemen en hij met de NS niet verder komt, zal er een advocaat worden ingeschakeld. De zaak komt daarmee voor de rechter. Deze zal bepalen of er juist gehandeld is door de NS-medewerkers en of er nog één of meerdere boetes vervallen voor Lorenzo. Hoe het er nu voorstaat wordt niet gemeld.