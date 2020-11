Stichting Bredase Klûntocht overweegt een zomereditie

BREDA - Met de huidige coronamaatregelen heeft Stichting Bredase Klûntocht besloten in januari geen reguliere Klûntocht te organiseren. Wel heeft de organisatie twee alternatieve programma’s in gedachten om zowel de horeca te steunen én de fanatieke Klûner te verblijden.

“Dat het komend jaar een barre tocht zou gaan worden, was al snel duidelijk. Maar het sluiten van de horeca en de onzekerheid wanneer deze weer opengaat, heeft ons doen besluiten de tocht in januari niet door te laten gaan”, aldus Jonathan van der Lely, voorzitter Stichting Bredase Klûntocht. De tocht stond origineel gepland drie weken voor carnaval, op zondag 24 januari 2021. Maar als het aan de organisatie ligt, willen zij 2021 niet geheel kluunvrij voorbij laten gaan.

Steun voor de horeca

Al bijna 25 jaar wordt de Friese kroegentocht met de steun van de horeca om en rond de Grote Markt in Breda georganiseerd. Van der Lely: “Nu zij het moeilijk hebben, willen wij, zodra ze weer open mogen, hen een beetje helpen. We hebben het idee om een unieke stempelkaart te maken met alle horeca die ons afgelopen jaren hebben gesteund. Klûners kunnen in hun eigen tijd stempels halen en een collectors kluunkruisje verdienen.”

Het idee moet de komende tijd nog verder worden uitgewerkt en besproken worden met de betrokken horeca.

Zomereditie Klûnen

Klûnen is al een jarenlang een populair evenement, waar duizenden feestgangers op af komen. “We krijgen al vaker de vraag of er geen zomereditie van het Klûnen kan komen. Wij denken dat iedereen na deze grauwe periode wel toe is aan een feestje. Als het virus volledig onder controle is en er een vaccin bestaat, kunnen we een Klûntocht neerzetten zoals iedereen van ons gewend is. Als dat pas in de zomer is, wordt het desnoods een zomereditie”, aldus de voorzitter.