Fietser zwaargewond bij ongeval Ginnekenweg, traumahelikopter geland

BREDA - Een fietser is vrijdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Ginnekenweg. Er is een traumahelikopter ter plaatse gekomen.

Het ongeval gebeurde rond 9.30 uur op de kruising van de Baronielaan en Ginnekenweg. Wat er precies is voorgevallen, is nog niet bekend. Volgens de politie gaat het om een botsing tussen een auto en een fietser. De fietser is daarbij gewond geraakt en moest gereanimeerd worden. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de auto is door de politie meegenomen naar het bureau.

Hulpdiensten

Een traumahelikopter is opgeroepen en ter plaatse gekomen. Naast politie en ambulances kwam ook de brandweer ter plaatse om te ondersteunen bij de reanimatie.

De kruising is ruim afgezet. Zowel de Baronielaan als de Ginnekenweg is afgesloten voor verkeer. De politie doet momenteel onderzoek.



Tom van der Put