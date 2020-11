Jongeren zien meer verbinden met ouderen als grootste kans: Kloof die nu ontstaat overbruggen

BREDA - De gemeente Breda heeft een gedragsonderzoek laten uitvoeren onder Bredase jongeren over hoe zij zich voelen en gedragen in coronatijd. Het uitgangspunt hierbij is dat alleen sámen met de jongeren een succesvolle manier te vinden is die leidt tot bewustwording en gedragsverandering. Jongeren kunnen zo helpen het coronavirus onder controle te krijgen.

Jongeren in de leeftijd van 13 tot 29 jaar zijn nog steeds oververtegenwoordigd in het aantal coronabesmettingen. Dit gaat om 27 procent van de meer dan 5600 besmettingen vorige week in de regio. Verder bestaat het beeld dat deze groep zich minder aan de maatregelen houdt dan andere leeftijdsgroepen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat jongeren graag mee willen praten en denken over het onderwerp.

Ze hebben het meeste vertrouwen in een aanpak die hen meer in contact brengt met ouderen om de kloof die nu ontstaat te overbruggen. Er wordt snel met het vingertje naar de jongeren gewezen, wat in hun ogen niet terecht is. Het motiveert hen niet om de maatregelen te volgen als deze steeds wijzigen en veel ouderen ze ook niet naleven.

In gesprek blijven met elkaar

Marketingbureau Monkeys & Bananas voerde het onderzoek uit. Het rapport ‘Psst…corona is besmettelijk…geef het ff door!’ beschrijft de resultaten, conclusies en aanbevelingen. Het rapport eindigt met de eerste ideeën van de jongeren die zijn opgehaald in brainstormsessies. Dit gaat over welke kansen zij zien om zichzelf en hun leeftijdsgenoten te blijven motiveren om de komende maanden door te komen. De volgende stap is dat de jongeren deze eerste ideeën samen met het bureau verder uitwerken in een co-creatie traject. Daarnaast gaat burgemeester Depla structureel overleggen met de jongeren, om zo op de hoogte te blijven van wat er onder hen speelt.

“De informatie die er nu ligt op basis van de gesprekken die jongeren vooral ook met elkaar hadden, biedt ons een helder inzicht in wat er in hen omgaat en hoe zij naar deze coronacrisis kijken’’, aldus Burgemeester Paul Depla. ‘’Er mag meer aandacht van ons als ‘grijze 50-plussers’ zijn voor de jongeren. Je zult maar jong zijn nu, in een relatief sociaal isolement zonder je vrienden dagelijks om je heen. Grotendeels online lessen moeten volgen, geen bijbaan meer hebben en steeds wisselende regels van de overheid opgelegd krijgen. Ik snap dat ze daar niet vrolijk van worden.’’ Depla geeft verder aan dat hij hoort van jongeren dat ze graag met elkaar in gesprek gaan en willen meedenken.

Onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek richtte zich op jongeren tussen de 17 en 24 jaar. De centrale vraag was: wat beweegt jongeren om zich te gedragen in deze coronacrisis en wat juist niet? De input is verzameld via literatuuronderzoek en gesprekken in focusgroepen. Motivatie speelt een belangrijke rol in keuzes die jongeren maken.

De gesprekken leverden veel inzicht in hun ervaringen en gedragingen op. Zo vonden de jongeren het in het begin van de coronacrisis heel normaal om de maatregelen te volgen. Veel lastiger werd het in de periode dat de regels losser werden omdat urgentie en daarmee hun motivatie afnam. Er is ook sprake van verwarring over de verschillende maatregelen, want; waar en wanneer gelden ze precies? Bovendien is het lastig om te zien hoe anderen (waaronder ouderen) ze niet naleven. De jongeren steunen een aanpak van straffen als dat goed en consequent gebeurt. Belonen heeft in hun ogen dan weer weinig zin, omdat ze inzien dat belonen in deze situatie vrijwel onmogelijk is door de uitzichtloosheid van de crisis. Verder levert het relativeren van deze periode (ten opzichte van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog) onrechtvaardigheidsgevoelens op en op langere termijn zelfs weerstand. Wat betreft hun toekomst blijven de jongeren veerkrachtig: ze proberen er nu het beste van te maken en het gaat weer voorbij. Ze zijn zich wel degelijk bewust van de belangrijke rol die ze spelen in het tegengaan van het verspreiden van het virus.

Coronapeilingen door gemeente Breda

De onderzoeksafdeling van de Gemeente Breda volgt vanaf het begin van de coronacrisis de meningen, ervaringen en gevoelens van inwoners. Tot nu toe zijn er vijf peilingen gedaan, waarvan de vijfde is uitgevoerd in de tweede helft van september. Op basis hiervan is ook het perspectief van de groep inwoners onder de 30 jaar op corona-onderwerpen in kaart gebracht. Dit beeld vult het gedragsonderzoek goed aan.

Als reden voor het niet altijd opvolgen van de maatregelen geven inwoners van 30 jaar en jonger bijvoorbeeld vaker aan dat ze denken dat het geen zin heeft of dat ze bang zijn voor de reactie van anderen. Ook vinden zij het vergeleken met ouderen belangrijker om dierbaren te kunnen knuffelen op zowel gelukkige als verdrietige momenten. .

Het blijkt dat inwoners onder de 30 vaker zeggen dat ze zichzelf verder gezond vinden en zich daarom niet laten testen dan 30-plussers. Ook zijn ze vaker bang of zien ze op tegen het uitvoeren van de test. Daarnaast worden de gevolgen van een positieve test door 30-minners vaker aangedragen als reden om niet te laten testen en geven zij vaker aan geen vervoer te hebben naar een GGD teststraat.