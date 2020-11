Weerbericht Breda: ‘Dit weekend rustig en zacht herfstweer met zon’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 6 november en de komende dagen.



Een groot hogedrukgebied strekt zich uit over grote delen van West- en Midden Europa. Ze brengt rustig weer, waarbij de luchtstroming geleidelijk naar zuidoost draait en zachter wordt de komende dagen.





Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

Het wordt een zonnige zaterdag met een zwakke tot matige zuidoostenwind (2 tot 3 beaufort). Het wordt zachter met maxima tot 16, lokaal 17 graden.

Zondag

Het is afwisselend bewolkt met wolkenvelden en zonneschijn. Plaatselijk kan er een spatje regen vallen. De zuidoostenwind is zwak en de temperaturen reiken naar 14 of 15 graden.

Maandag

Het is vrij zonnig en droog, maar ook wel van tijd tot tijd wolken. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Het kan opnieuw lokaal 16 of 17 graden worden.



Zonsopgang- en zonsondergang tijden voor vrijdag 6 november 2020

Zon op: 07:43 uur

Zon onder: 17:04 uur

Daglengte: 09:21 uur



Zo was het weer donderdag november 2020

Maximumtemperatuur: 13,6 graden

Minimumtemperatuur: 1,1 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 6 november 2020 om 11:00 uur