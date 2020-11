Boerke Verschuren hangt ludiek spandoek op: ‘Hier zat vroeger een deur die open kon’

BREDA - Eerder deze week werd bekend dat de horeca nog zeker tot midden december dicht moet blijven. Een flinke domper voor de Bredase horeca. De steunpakketten zijn zo goed als bekend, maar Boerke Verschuren noemt dit ‘een doekje voor het bloeden’. Daarom werd er een reusachtig doek voor het café gehangen.

Dinsdag 14 oktober ging Nederland weer terug in een gedeeltelijke lockdown. Dat betekende dat ook de horeca hun deuren weer moest luisten. Afgelopen dinsdag maakte het kabinet bekend dat deze maatregelen nog zeker tot medio december van kracht zijn. Daarnaast werd duidelijk dat alle publiektoegankelijke gebouwen voor twee weken dicht moeten. Dat geldt dus bijvoorbeeld voor theaters en bioscopen, maar ook voor buurthuizen, seksclubs, bioscopen, musea en monumenten, dierentuinen en pretparken. Hiervoor geldt nog een uitzondering voor de detailhandel. Zij mogen voorlopig openblijven. Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Medio december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is.

De overheid breidde het steunpakket voor de horeca uit. Bedrijven komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vaste lasten en er komt eenmalige steun voor in ieder geval de horeca. Volgens het Bredase café Boerke Verschuren is dit een ‘doekje voor het bloeden’. Daarom werd er een reusachtig spandoek voor de ingang van het café gehangen. Naast ‘een doekje voor het bloeden’ valt er op het spandoek te lezen: “Dankzij ons kabinet is hier het glas tot in 2021 niet eens half vol... #totvolgendjaar.” Op de plek van de deur staat ‘Hier zat vroeger een deur die open kon’.