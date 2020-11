Vrachtwagen verliest lading boerenkool op A27: Uren opruimwerk

BREDA - Een vrachtwagen is in de nacht van zondag op maandag zijn lading boerenkool verloren op de A27 bij Bavel. Het kostte uren opruimwerk om te zorgen dat de weg weer open kon.

Een vrachtwagen is vannacht op de A27 bij Bavel, ter hoogte van het viaduct met de Deken Dr. Dirckxweg, zijn lading groente verloren. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.

De snelweg lag door het voorval bezaaid met boerenkool. De A27 moest vanaf het Minervum worden afgesloten voor al verkeer. Er is uren gewerkt om alle boerenkool van de weg te krijgen.

Inmiddels is de boerenkool opgeruimd en is de weg weer open.

