Bredase ondernemers doneren 20.000 taarten aan de zorg, politie en het onderwijs

BREDA - Betrokken Ondernemers Breda mag 20.000 taarten weggeven aan Bredanaars die in hun werk direct of indirect met de gevolgen van corona te maken hebben. De taarten worden door de curator in het faillissement van Maître Paul geschonken.

Er worden in Breda 20.000 taarten gratis ter beschikking gesteld aan de medewerkers van het Amphia ziekenhuis, Revant, Surplus, Thebe, Amarant, GGD, GGZ en Zorg Voor Elkaar. Maar ook aan de politie, ambulances, meerdere onderwijsinstanties en nog een aantal organisaties in de ‘corona frontlinie’.

Rombout Kerremans, directeur van Betrokken Ondernemers Breda wil de medewerkers uit sectoren die veel met corona te maken graag iets teruggeven. “Curator Bart van Logtestijn van Rassers Advocaten en wij willen de medewerkers uit genoemde sectoren een hart onder de riem steken’’, aldus Kerremans. ‘’Zij hebben direct en indirect te maken met de gevolgen van de corona pandemie. Het applaus is een beetje weggeëbd sinds de eerste golf in het voorjaar. Maar alle mensen die de gevolgen van corona ondervinden in hun werk verdienen alle steun, ook nu.”

Laat mensen hun werk doen

“De reacties die we krijgen op het idee zijn enthousiast en hartverwarmend’’, zegt Kerremans ‘’Het applaus moet terugkomen; het is toch van de gekken dat beveiligers in het Amphia aanwezig moeten zijn Laat de zorgmedewerkers hun werk doen. Dat geldt ook voor politiemensen, brandweer, ambulance personeel, BOA’s en buschauffeurs. Belemmer hen niet in hun werkzaamheden.’’

Betrokken Ondernemers

De stichting Betrokken Ondernemers verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeentes in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Zo draagt de stichting bij aan een hechtere samenleving. De nadruk ligt hierbij op bedrijfsvrijwilligers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties, verenigingen en stichtingen. Bij de stichting zijn zo’n 150 Bredase bedrijven en organisaties aangesloten.

Met een tegoedbon kunnen bedrijven de taarten vanaf 11 tot en met 30 november bij de Sligrozelfbedieningsgroothandel ophalen.