Weerbericht Breda: ‘Voorlopig nog geen winterweer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 10 november 2020.



Boven het oosten van Europa ligt een krachtig en groot hogedrukgebied. Aan haar westflank trekken soms verzwakte storingen over onze streken noordwaarts. De komende dagen verandert er weinig. Zachte tot zeer zachte lucht overspoelt Brabant. Hoewel vorige week de eerste vorstnacht van het nieuwe seizoen werd genoteerd, is de winter totaal zoek. In de brongebieden Scandinavië en Rusland vriest het amper en ligt er geen tot te weinig sneeuw. En op de koop toe, de Noordelijke IJszee op de Noordpool heeft grote problemen om dicht te vriezen!



Verwachting voor dinsdag

Er trekt gedurende de dag een verzwakt regenfrontje vanuit het zuidwesten voorbij. Dat brengt een bewolkte dag. Plaatselijk valt er een licht buitje of een spatje motregen. Grote delen van de dag zijn ook droog. De wind pendelt tussen zuidoost en zuidwest en is zwak met 1 Beaufort. Maximumtemperaturen rond 14 graden.



Het weer voor de komende dagen

Woensdag

De dag begint bewolkt en nevelig. Gaandeweg komt de zon er bij en wordt het aangenaam zacht met ca 16 graden. De zuidenwind trekt aan naar matig 3 Beaufort.

Donderdag

Op donderdag trekt opnieuw een verzwakte regenstoring voorbij. Het is meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen. Maxima tot 14 graden. De zuidwestenwind is matig (3 tot 4 Beaufort).



Zonsopgang- en zonsondergang tijden voor maandag 9 november 2020

Zon op: 07:49 uur

Zon onder: 16:59 uur

Daglengte: 09:10 uur



Zo was het weer maandag 9 november 2020

Maximumtemperatuur: 16,2 graden

Minimumtemperatuur: 7,3 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 9 november 2020 om 18:00 uur