Elektrische scooter brandt volledig uit in Spoorstraat

BREDA - Aan de Spoorstraat is vanavond een elektrische scooter uitgebrand. De brandweer moest ter plaatse komen om te blussen en daarna de accu te koelen.

Maandagavond is aan de Spoorstraat door nog onbekende reden een elektrische scooter in brand gevlogen. De brandweer kwam ter plaatse om de brandende scooter te blussen. Ook nadat het vuur uit was, moest de brandweer nog een tijd blijven blussen om de accu verder af te koelen.

Toen met de warmtebeeldcamera werd geconstateerd dat de accu genoeg was afgekoeld, kon de brandweer weer vetrekken. De gemeente is ingeschakeld om de resten op te ruimen. Of de elektrische scooter één van de bekende deelscooters van Go Sharing of Check was, is niet bekend. Er was niets herkenbaars meer over de scooter.

Als het om een deelscooter gaat, dan zou het zeker niet de eerste vernieling zijn. Zo trof de politie afgelopen weekend nog twee compleet vernielde deelscooters aan in Heusdenhout.