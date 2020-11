GGD zet vanaf deze week mobiele testbussen in voor flexibele testcapaciteit

BREDA - Bij een lokale uitbraak of een plotselinge stijging van de testvraag in de regio wil de GGD snel extra testcapaciteit bieden. Daarom zet de GGD vanaf deze week nieuwe mobiele testunits in. Daarmee kan er overal in Nederland binnen een paar uur een tijdelijke testlocatie draaien.

Sinds maandag zijn er tien bussen gereed. Vijf stadsbussen en vijf bestelbusjes. De omgebouwde stadsbussen zijn complete testlocaties. De bestelbusjes vervoeren pop-up testlocaties. Alle tien mobiele testunits worden volledig bemand en zijn in het hele land inzetbaar. Dit verhoogt de snelheid van het testaanbod. Daarnaast zorgt dit voor extra testcapaciteit bij een uitbraak of snel stijgende besmettingsgraad in een regio.

De mobiele testunits zijn in beheer van GGD GHOR Nederland. Op deze manier helpt GGD GHOR Nederland de GGD’en bij de bestrijding van het coronavirus.

Schil van medewerkers

Naast de mobiele testunits zet GGD GHOR Nederland een landelijk flexibele schil van medewerkers op. Net als bij het bron- en contactonderzoek geven de GGD’en aan waar en wanneer zij ondersteuning nodig hebben op het gebied van personeel. Dit kan bij plotselinge stijging van de testvraag of bij uitval van eigen personeel. Deze flexibele schil omvat medewerkers met alle functies die nodig zijn om een testlocatie draaiende te houden, van bemonsteraars tot beveiligers en verkeersregelaars.

De GGD’en kunnen via een speciaal telefoonnummer de mobiele testunits en de landelijke schil van personeel inzetten. Voor publiek blijft gelden dat bij klachten een testafspraak gemaakt wordt via 0800-1202 of via coronatest.nl.

Teststraten

De testcapaciteit neemt de afgelopen maanden enorm toe. Naast de teststraat van de GGD in Breda zijn er in West-Brabant nu ook teststraten in onder andere Raamsdonksveer, Etten-Leur en Roosendaal. Ook commerciële teststraten schieten als paddenstoelen uit de grond. Sinds vorige week kunnen Bredanaars in Breepark terecht bij zo’n commerciële teststraat.