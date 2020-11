Drugdumping van hennepkwekerij aangetroffen op fietspad in Breda

BREDA - Fietsers die vanochtend over de Kanaaldijk tussen Terheijden en Breda reden, deden een opvallende vondst. Onder het viaduct is een drugsdumping gedaan.

Onder het viaduct tussen Terheijden en Breda is een drugdumping aangetroffen. Op het fietspad zijn een stuk of acht gevulde vuilniszakken gevonden. Ook ligt er onder andere een ton, een autoband en ligt het fietspad bezaaid met grond.

Het is onduidelijk wanneer de dumping precies heeft plaatsgevonden. Heb je de afgelopen uren of dagen iets verdachts gezien aan de Kanaaldijk? Laat het dan weten aan de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 en het politie meldformulier. Liever anoniem blijven? Gebruik dan Meld Misdaad Anoniem online