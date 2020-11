Stille 11e van de 11e in Ulvenhout: Geen prins of jeugdraad geïnstalleerd

UVELNHOUT - Vandaag wordt traditiegetrouw in heel Zuid-Nederland de start van carnaval gevierd. Maar in Ulvenhout blijft het stil. De Stichting Ulvenhoutse Carnaval heeft besloten geen evenementen te organiseren, en ook geen prins te installeren.



“Tijdens halfvasten 2020 is hoopvol gekozen het lustrumjaar in Bosuilendorp te vieren onder het motto ‘Vijf maol elluf, ut ging vanzelluf’. Een keuze die een half jaar later is ingehaald door de tijd”, legt voorzitter Ad van Gurp uit.



Vanaf juli is bij de Bosuilen veelvuldig overleg geweest met een denktank, vrijwilligers, oudgedienden, partners, veiligheidsregio, collega stichtingen en de gemeente Breda. Steeds met de insteek te kijken wat verantwoord mogelijk is gegeven de geldende situatie.

“Hieruit bleek, naast de ernst van de situatie, een grote creativiteit en een enorme passie voor het Bosuilse Carnaval. Met deze inbreng, de recente Covid-19 ontwikkelingen en de RIVM richtlijnen achten wij het echter als bestuur niet haalbaar en niet wenselijk om in het komend carnavalsseizoen zowel binnen als buiten evenementen te ontplooien. Wij kunnen hierbij niet de veiligheid waarborgen voor vrijwilligers en bezoekers alsmede voorkomen dat negatieve associaties worden gemaakt die onze vrijwilligers zouden schaden.”



“Hierdoor is tevens, met pijn in het Carnavalshart, besloten om dit jaar geen Prins en Raad te installeren. Dit geldt eveneens voor de Jeugdraad”, aldus Van Gurp. Dat betekent dat er tijdens Carnaval 2021 in Ulvenhout géén voorganger is en dat er geen officiële plichtplegingen, optocht, Carnavalsfeesten en andere Carnaval gerelateerde evenementen worden georganiseerd.



“Ten aanzien van de evenementen kunnen we meedelen dat alle activiteiten van de kalender zijn geschrapt en de komende periode gekeken wordt of er verantwoorde alternatieven zijn.”