Geen witte maar een groene kerst: Dit is de nieuwe missie van Breda Maakt Mij Blij

BREDA - Breda Maakt Mij Blij slaat in december de handen ineen met BeterBoompje en gaat duurzame kerstbomen verkopen. Zo wil het Bredase initiatief voorkomen dat er deze winter weer miljoenen kerstbomen in de container of de verbranding verdwijnen. “Met pick up points in elf steden is dit de grootste missie tot nu toe”, legt Thibaud van der Steen uit.

Wanneer december voorbij is, gooien Nederlanders massaal hun kerstbomen weg. Zonde, vindt Breda Maakt Mij Blij. Maar er is een duurzaam alternatief in de vorm van een BeterBoompje.

“Er zijn twee opties”, legt Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij uit. Een kerstboom mét kluit en een boom zonder kluit. De kerstboom met kluit wordt na gebruik teruggeplant in de natuur. Wanneer je kiest voor een boom zonder kluit, ook wel ‘de afgezaagde versie’, worden er twee nieuwe biologische boompjes teruggeplant in het Lowlander Kerstbomenbos. Doordat wij samenwerken met Moeke Bar & Keuken en De Drie Gezusters Groningen zijn onze kerstbomen in maar liefst elf steden te vinden!” Het doel van de actie? Binnen tien jaar alle 2.5 miljoen wegwerpbomen in Nederland vervangen door een beter alternatief.

Impact maken

Het idee voor ‘BeterBoompje’ komt van Alex de Graaf en zijn zwager Frank Haagen. Haagen kennen Bredanaars van Breda Maakt Mij Blij. “Veel Nederlanders willen een goede kerstboom, maar geen gedoe. Met een BeterBoompje kan je op een laagdrempelige manier een stap in de goede richting zetten. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter onze impact”, aldus Alex. Frank licht toe: “Deze actie lijkt misschien anders dan je van ons gewend bent, maar hij heeft veel overeenkomsten met onze eerdere reddingsmissies. Ook nu willen we voorkomen dat kwaliteitsproducten, in dit geval kerstbomen, in de container eindigen. Laten we wel wezen: Een witte kerst zit er niet in, dus laten we dan maar voor een groene kerst gaan, toch?”

Wie meer wil weten over de actie kan naar de website gaan.