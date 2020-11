Code Geel voor plaatselijk dichte mist

BREDA - Het KNMI heeft vanochtend Code Geel afgekondigd voor plaatselijk dichte mist. De komende uren zal het zicht langzaam verbeteren.

Zowel het KNMI als de ANWB waarschuwen vanochtend voor plaatselijk dichte mist. Het zicht is op sommige plekken zeer beperkt. De ANWB wijst bestuurders erop om het licht handmatig aan te zetten. "De lichtsensor in je auto ziet alleen het verschillen tussen licht en donker en herkent geen mist", waarschuwen zij.

Normaal gesproken zorgt dichte mist ook voor drukte op de weg. Dat valt vanochtend mee, vanwege de grote hoeveelheid thuiswerkers.

Bewolkt

De mist zal vandaag geleidelijk verdwijnen, maar het blijft overwegend bewolkt stelt Weeronline. Vanmiddag is het droog met wolkenvelden met zo nu en dan een beetje zon. In het midden en zuiden wordt het 13 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Vanavond zijn er behalve wolkenvelden enkele opklaringen, maar daarna raakt het geheel bewolkt.

Het is vanochtend lokaal ~mi~~s~ti~g~ . Let op, rij niet onverlicht door de mist: de lichtsensor in je auto ziet alleen het verschil tussen licht en donker en herkent geen mist. Draai handmatig (2 klikjes) je dimlicht aan!— ANWBverkeer (@ANWBverkeer) November 11, 2020