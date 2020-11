Tweeduizend kerstpakketten moeten stichting Nora Werkt redden

BREDA - Nora Werkt heeft het moeilijk door de coronacrisis. De stichting die Marc Mutsaars oprichtte om zijn dochter Nora (en ook vele andere mensen met een verstandelijke beperking) een kans te bieden op de arbeidsmarkt zit in financieel zwaar weer. Er moeten minimaal 2000 kerstpakketten verkocht worden om ook komend jaar door te kunnen gaan met de Stichting. En daar gaat Breda Maakt Mij Blij bij helpen.

Nora Werkt werd in 2017 opgericht door Marc Mutsaars. De stichting is vernoemd naar zijn dochter Nora. Zij heeft het syndroom van Down. Marc wilde voor haar een nuttige plek vinden op de arbeidsmarkt. Maar dat bleek niet zo gemakkelijk. “Vaak komen mensen in een dagbesteding terecht, terwijl er zo veel meer potentie in zit”, legt Marc uit. Daarom richtte hij zelf naaiatelier Nora Werkt op.

Bij Nora Werkt werken sinds 2017 meerdere mensen die een verstandelijke beperking hebben. “Bij Nora Werkt gaan we echt met de mensen aan de slag”, legt Marc uit. “De insteek is dan altijd; wat kan iemand wèl en niet, wat kan iemand niet.”

Financiële problemen

Nora Werkt liep goed, en is een belangrijke werkplek voor meerdere verstandelijk beperkten, mensen met autisme en mensen met het syndroom van Down. Maar door de coronacrisis kwam de stichting in financieel zwaar weer terecht. De verkoop van producten stagneerde. En ook de verkoop van de kerstpakketten die Nora Werkt maakt verliep erg stroef. En dat terwijl de verkoop van die pakketten cruciaal is voor het voorbestaan van de stichting. “Als we niet minimaal tweeduizend kerstpakketten verkopen, dan staan de werknemers op straat”, vertelt Mutsaars.

Het verhaal van Nora Werkt bereikte Breda Maakt Mij Blij. Dat initiatief besloot al snel om Nora Werkt te gaan helpen om de 2000 pakketten te verkopen. “Het verhaal van Nora Werkt raakte ons enorm. We waren dan ook meteen gemotiveerd om Marc en de stichting te gaan helpen”, legt Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij uit. “Dat we dat kunnen hebben we al eerder bewezen tijdens onder andere de verkoop van honderdduizenden gladiolen van Boer Theo, en de 20.000 flessen wijn van de Nonnen van Oosterhout.”

Het pakket

Er lag al een basis voor het pakket, maar daar moest nog een beetje aan gesleuteld worden, vertelt Thibaud: “Om het pakket nog wat aantrekkelijker te maken, hebben we de inhoud iets aangepast. Zo hebben wij bijvoorbeeld een aantal klassiekers van onze reddingsacties toegevoegd, zoals de heerlijke wijn van de nonnen uit Oosterhout. Verder zijn het vooral streekproducten, zodat we met de verkoop ook direct de lokale ondernemers steunen. Een win-win situatie dus!” In totaal zijn er twee soorten pakketten samengesteld. Een Kerstpakket Large voor 42,50 euro of Kerstpakket Extra Large voor 49,50 euro. Beide bevatten lokale lekkernijen zoals stoofpeertjes, mosterd, nootjes, pannenkoekmix, verse appelsap, cava en/of speciaalbier.

Het bestellen van het pakket kan via: https://pos.cmtickets.com/kerstpakketnorawerkt. De pick up vindt plaats op zaterdag 12 december van 10.00 tot 16.00 uur bij Stek (Haveneiland). Voor grotere (zakelijke) aanvragen kan men ook contact opnemen via: bredamaaktmijblij@gmail.com

Blije werknemers

Een van de werknemers van Nora Werkt is Najib. Hij vertelt dat hij het erg leuk vindt om bij Nora Werkt te werken. ‘’Ik hoef me geen moment te vervelen, er is altijd wel iets waarmee ik aan de slag kan. Ook is er veel verschillend werk hier. Nu ben ik bezig geweest met het inpakken van de kerstpakketten, maar er zijn veel andere dingen om te doen.’’ Najib begrijpt dat hem een kans wordt geboden die hij op veel andere plekken niet zou hebben gekregen. “Daar ben ik heel erg blij mee”