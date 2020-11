Inrit Chassé Parking vol ‘Men at Windows’ van Franse kunstenaar Damien Poulain

BREDA- De inrit van Chassé Parking hangt momenteel vol ‘Men at Windows’, kunstwerken van Damien Poulain. Tijdens de lockdown in Maart 2020 maakte de Franse ontwerper een serie van 49 schilderijen die nu te zien zijn in de inrit van de Chassé Parking in Breda.

De compositie van elk van Poulains creaties is geïnspireerd op thuisblijvende personen die verlangend uit hun raam staren. De kleurcombinaties staan symbool voor de emoties die thuisisolatie oproept bij mensen.

De kunstwerken hangen er in het kader van de 3sec.gallery, een drive-by gallery langs de inrit van de Chassé Parking. Vier keer per jaar wordt een nieuwe serie posters getoond. Speciaal voor de 3sec.gallery is de serie schilderijen gescand en uitvergroot naar posterformaat.

Workshop Graphic Matters x Damien Poulain

Op zaterdag 14 November zal er in samenwerking met Damien Poulain een online workshop worden aangeboden vanuit Graphic Matters in samenwerking met Keep An Eye Foundation. Na selectie op basis van inschrijving zal er een gezelschap van 12 mensen aan de slag gaan met een opdracht van de Franse kunstenaar.

Vanwege de corona-maatregelen die van kracht zijn in Nederland zal Poulain een opdracht uitwerken die iedereen in zijn eigen woning kan uitvoeren. Gedurende de workshop zal elke deelnemer digitaal een gouache werk presenteren die gezamenlijk een groot werk zullen vormen.

Meer informatie omtrent de masterclass en aanmelding is te vinden op de website van Graphic Matters. De ‘Men at Windows’ zullen tot en met 26 januari te zien zijn in de inrit van de Chassé Parking.