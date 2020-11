Deze stichting brengt hondenbaasjes in contact met senioren op zoek naar gezelligheid

BREDA - Baasjes zoeken vaak een vertrouwde oppas voor hun hond. Senioren willen graag de gezelligheid van een dier maar niet continue de zorg. ‘’Koppel die twee aan elkaar en iedereen is blij’’, zegt Stichting OOPOEH. De stichting brengt deze twee groepen bij elkaar en zoekt momenteel naar hondenbaasjes in Breda.

Al ruim acht jaar is stichting OOPOEH bezig om senioren en hondeneigenaren met elkaar in contact te brengen. De stichting is van mening dat een oppashond niet alleen gezellig is, maar ook voor meer beweging, een frisse neus en sociale contacten zorgt. Vooral in coronatijd melden veel senioren zich aan als ‘opa’ of ‘oma’ voor een hond.

‘’Ouderen die vaak jarenlang een hond hebben gehad missen juist in deze eenzame tijd een lief dier om zich heen’’, zegt Ellen Groneman directeur van OOPOEH. ‘’Daarom is de stichting op zoek naar honden die af en toe lekker vertroeteld kunnen worden door een oudere in de buurt, ook al zijn hun baasjes nu vaker thuis.’’

Stichting OOPOEH

OOHPOEH staat voor: Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier. ‘’De stichting begon klein, maar al snel was er veel belangstelling. Vooral in deze coronatijd is er ongelofelijk veel animo om op te passen’’, aldus Groneman. ‘’Veel ouderen zitten nu alleen thuis. Alle leuke dingen zoals vrijwilligerswerk en bridge-, zang- of dansclubjes zijn door corona gestopt. Juist nu vinden ouderen het extra fijn om wekelijks op een hond te kunnen passen. Lekker samen naar buiten. De buitenlucht doet een mens goed en met een hond bij je heb je ook allemaal gezellige gesprekken. Dan voel je je minder eenzaam.’’

Op het moment dat een baasje en een oudere een match zijn kan het traject starten legt projectmanager Brecht van der Meulen uit. ‘’Er zijn geen verplichtingen, ouderen kunnen meedoen wanneer zij willen. De baasjes nemen contact op met een ouderen en als die persoon tijd heeft brengt het baasje de hond daar naartoe en haalt hem later weer op.’’

Breda

In Breda en omgeving is de stichting dringend op zoek naar hondenbaasjes om meer mooie matches te kunnen maken. Senioren kunnen zich gratis aanmelden via www.oopoeh.nl of bellen naar 020-7853745.



