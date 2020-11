Amphia Breda gaat nauwer samenwerken met Erasmus MC Rotterdam

BREDA - Het Amphia ziekenhuis in Breda en het Erasmus MC in Rotterdam gaan nauwer samenwerken. Vanochtend werd door de twee ziekenhuizen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die ervoor moet zorgen dat er nieuwe kansen ontstaan op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Op vele zorggebieden werken specialisten van Amphia en Erasmus MC al nauw samen. Met de vandaag ondertekende overeenkomst worden die samenwerkingsverbanden bekrachtigd en ontstaan er nieuwe kansen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, laten de ziekenhuizen in een persbericht weten.

Het initiatief voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking is genomen door de artsen van de beide ziekenhuizen. “Veel specialismen werken al samen. Door de samenwerking kunnen we elkaar blijven versterken en voorop blijven lopen op het gebied van zorgkwaliteit, ontwikkeling en technologie”, aldus Remco Djamin, voorzitter medisch specialistisch bedrijf Amphia. Clemens Dirven, voorzitter Stafconvent Erasmus MC, geeft aan dat patiënten onder andere vaker dicht bij huis geholpen kunnen worden door optimaal samenwerken in de zorgketen.

Olof Suttorp, voorzitter raad van bestuur Amphia benadrukt de noodzaak van de samenwerking. “Om de kwaliteit van de zorg op een hoog niveau te houden, ook in tijden van een pandemie, is samenwerken noodzakelijk. Uitwisselen van kennis en kunde binnen een netwerk van professionals vergroot de expertise en biedt ruimte voor specialisatie.”

Zijn collega Ernst Kuipers van het Erasmus MC vult aan: “Amphia en Erasmus MC voelen zich verantwoordelijk voor betaalbare en toegankelijke zorg in de regio en dragen hiertoe graag bij aan oplossingen.”

Complexiteit van de zorg

De komende jaren zorgt een groeiende zorgvraag en een toenemende complexiteit van deze vraag voor een grote maatschappelijke uitdaging. Vergrijzing, toename van het aantal mensen met één of meer chronische ziekten, aandacht voor duurzaamheid, een veranderende kijk op gezondheid en een pandemie als COVID-19 spelen daarbij een rol. Daarnaast zullen technologische innovaties zoals robotica, e-Health, gepersonaliseerde medicijnen, nanotechnologie en andere ontwikkelingen invloed hebben op de ontwikkeling van de zorg.