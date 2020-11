Rattenpad bij NAC: ‘Last mile’ krijgt steeds meer vorm

BREDA - Eerder dit jaar gingen meerder partijen samen aan de slag om de kilometer, die loopt van Café het Hoekske tot aan het stadion, meer sfeer te geven. Er moet een soort Engelse ‘last mile’ ontstaan om het NAC-gevoel te vergroten. Vorige week kreeg het project meer vorm tijdens fase twee waarin het ‘rattenpad’ werd aangelegd.

Samen voor NAC, Stichting Vak G, de Breda Loco’s, de Supportersvereniging, het NAC Museum en de Gemeente Breda sloegen de handen ineen om een ‘last mile’ te realiseren. Iedere partij had hierbij zijn eigen aandeel. Zo gingen bijvoorbeeld het NAC museum en de gemeente aan de slag met de stoplichten op deze weg. De poppetjes op de palen werden door middel van stickers omgetoverd tot NAC-supporters. Vorige week was het de beurt aan Breda Loco’s en Fr0nt76. Zij brachten een flinke reeks gespoten ratten aan op de route naar het stadion. Uiteraard geel van kleur.

Sfeer

Het doel is om meer sfeer te creëren rondom het Rat Verlegh Stadion van NAC. Deze sfeer willen alle partijen creëren in de vorm van de ‘last mile’, een begrip dat uit Engeland is over komen waaien. Die kilometer zou meer een NAC-signatuur moeten krijgen waarin historie en symboliek verwerkt worden.

Financiering

Samen voor NAC en de Gemeente Breda werkten eerder ook al samen om een NAC-wielershirt te realiseren. De opbrengsten hiervan werden- en worden gebruikt om de last mile vorm te geven.